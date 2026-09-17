"منتخب الشراع" يعتمد قائمة لاعبيه المشاركين في البطولة العربية بالسعودية

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث اعتماد مشاركة المنتخب الوطني للشراع الحديث فئة "أوبتمست" في البطولة العربية المقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان له أن البعثة تضم 6 لاعبين هم حمد المهيري، وذياب المهيري، وخليفة الرميثي، ورايد الحوسني، وجون لوكا، وكارولينا باجاك، بإشراف المدير الفني زهير اللباط.

وقال محمد العبيدلي، الأمين العام، إن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، لتعزيز حضور اللاعبين المنضوين ضمن برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب، في المنافسات الخارجية، رفعا لمستوياتهم الفنية والبدنية، وبناء جيل واعد يمتلك القدرات التنافسية.