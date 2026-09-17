خبراء ومسؤولون : جيسيك جلوبال 2026 منصة مهمة لعرض أحدث حلول وتقنيات الأمن السيبراني

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ أكد خبراء و مسؤولون و زوار أهمية معرض «جيسيك جلوبال 2026» بوصفه منصة تضم أحدث تقنيات وحلول الأمن السيبراني إلى جانب تبادل الخبرات ومواكبة تطورات القطاع.

ونوه الخبراء والمسؤولون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المعرض إلى أهمية الحدث في التعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول، وتعزيز الوعي والجاهزية السيبرانية.

فمن جانبه قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة «سيبكس القابضة»، إن «سيبكس» تشارك للعام الرابع على التوالي في «جيسيك جلوبال 2026» بصفتها راعياً ماسياً، وبأكبر حضور لها حتى الآن، موضحاً أن حضور الشركة في الحدث يجمع بين التكنولوجيا والخبرات والشراكات تحت شعارها الرئيسي «بناء المرونة السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تأمين المستقبل».

وأضاف أنه خلال الحدث، تستعرض الشركة قدراتها الأساسية الست في مجالات الاستشارات، والحماية، والتشغيل، وتأمين الذكاء الاصطناعي، وأمن تقنيات التشغيل، والأمن المادي إلى جانب إطلاقها «Sovereign Resilience Response»، التي تتضمن «Cyber Resilience Grid» بوصفها إطاراً تشغيلياً للدفاع السيبراني المستمر.

ونوه إلى أن «سيبكس» تساعد العملاء على تعزيز الرؤية، وتطوير عمليات الأمن، والحفاظ على استمرارية العمليات من خلال قدرات الاستشارات والحماية وخدمات الأمن المُدارة، مشيراً إلى أن هذه القدرات صُممت لمساعدة المؤسسات على حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز استمرارية العمليات، ودعم التحول الرقمي الآمن.

وأوضح أن الشركة أطلقت خلال «جيسيك» الدفعة الثانية من برنامج «She Protects» بالتعاون مع «Microsoft» وبدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، موضحاً أن البرنامج يوسع نطاق المبادرة الوطنية التي تهدف إلى مساعدة النساء على بناء المهارات التقنية، والحصول على المؤهلات المهنية، واكتساب الخبرة اللازمة في القطاع لمتابعة مسيرات مهنية في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف أنه مع تحول الأمن السيبراني إلى أحد أكثر المجالات المهنية طلباً على مستوى العالم، تسهم مبادرات مثل «She Protects» في تمكين المزيد من النساء من بناء المهارات والحصول على المؤهلات اللازمة لدخول هذا المجال.

وقال عمار بن سالم الغطريفي، من شركة «فرونت أوفس إنجنير» بسلطنة عمان إن المعرض يمثل تجربة مميزة، لافتاً إلى أنه جمع أحدث ما وصل إليه العالم من تطور وابتكار في مكان واحد وهو أمر يدعو إلى الفخر.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكداً أهمية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تجمع البلدين وتتيح التعرف إلى أحدث التقنيات والأفكار حول العالم.

وأعرب عن أمله في استمرار تنظيم المعرض خلال السنوات المقبلة، وأن يظل وجهة تجمع كل ما هو جديد ومبتكر في مكان واحد، وقالت عائشة علي الشامسي، رئيس مجموعة أمن البرامج والتطبيقات بدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، ، إن زيارتها لمعرض «جيسيك» تأتي في إطار الحرص على الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات والممارسات العالمية في مجال أمن البرامج والتطبيقات، والتعرف إلى المستجدات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مستوى الحماية الأمنية للأنظمة والتطبيقات الحكومية.

وأضافت أنه بصفتها رئيسة مجموعة أمن البرامج والتطبيقات في دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، تمثل الزيارة فرصة مهمة للتعرف إلى أحدث التقنيات في مجالات اختبار أمن التطبيقات، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن دورة حياة تطوير البرمجيات، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، واستكشاف الحلول التي يمكن توظيفها لدعم بيئة التطبيقات الحكومية ورفع مستوى جاهزيتها ومتانتها الأمنية.

وأوضحت أن المعرض منصة مهمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال أمن التطبيقات والتهديدات السيبرانية الحديثة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تطوير ممارسات استباقية للتعامل مع المخاطر والثغرات الأمنية، وتعزيز التكامل بين التطوير والأمن بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي في حكومة الشارقة.

بدوره، قال جوزيف خوري، مدير مبيعات المؤسسات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن الشركة لديها أكثر من 25 فرعاً حول العالم في مختلف الدول، موضحاً أن عملها في المنطقة، لا سيما في دبي، يركز على التعاون مع الجهات المختلفة في مجال الدفاع ضد الهجمات السيبرانية.

وأوضح أن الشركة تتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع العام، مثل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن التوعية والحماية تمثلان محورين أساسيين في هذا المجال، موضحاً أن المنصة تساعد المؤسسات على تعزيز مستوى أمنها السيبراني، وتوفر التوعية في مجال الأمن السيبراني، بما يمكّن الموظفين والطلاب من فهم أسباب استخدام هذه الأدوات، والتعرف إلى كيفية استخدامها، وحماية أنفسهم بصورة أفضل.