"الفهدة" تتصدر أول أشواط " الثنايا" بمهرجان العين للهجن

العين في17 سبتمبر/ وام/ تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثالث بمهرجان العين الثاني 2026 لسباقات الهجن، في ميدان الروضة، بإقامة منافسات "سن الثنايا" لمسافة 5 كلم.

وتصدرت “الفهدة” لشطيط سالم بن راشد الكتبي الشوط الأول بزمن قدره 7:54:21 دقيقة، وحصد “الكايد” ليوسف زويد بن برغش سالم الجحافي، لقب الشوط الثاني ب 7:56:40 دقيقة.

وتفوقت “العنود” لسعيد حمد بن مصلح جمهور الأحبابي في الشوط الثالث، بزمن قدره 7:57:94 دقيقة، وكسبت “سلهودة” لسعيد حمد بن مصلح الأحبابي، الشوط الرابع محققة 7:58:81 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الخامس عن فوز “لطيف” لسعيد محمد بن عبيد سعيد الشامسي، بزمن قدره 7:55:89 دقيقة، وتوّجت “شموخ” لسيف محمد بن عصيان المنصوري، بلقب الشوط السادس مسجلة 8:03:28 دقيقة.

وانتزعت “غازية” لأحمد سالم بن أحمد صالح الكثيري، لقب الشوط السابع، بزمن قدره 7:51:81 دقيقة، وفاز “رمحان” لسعيد محمد بن عبيد سعيد الشامسي بلقب الشوط الثامن، بأفضل توقيت مسجلا 7:49:77 دقيقة.

وشهد الشوط التاسع، فوز“وفق” لمبارك محمد بن سلطان الشامسي، بزمن قدره بلغ 7:57:17 دقيقة، وحصد “الخروق” لإبراهيم سلطان بن عبيد محمد الكعبي لقب الشوط العاشر ب 7:58:07 دقيقة.

وتألق “عجيب” لخلفان مبارك بن خلفان الرزي الشامسي في الشوط الحادي عشر مسجلا 7:58:78 دقيقة، بينما نجحت “مريفة” لسعيد نايع بن علي جمعة المهيري في الفوز بالشوط الثاني عشر مسجلة 7:52:08 دقيقة.

وتفوقت “مزون” لمحمد حمد بالسالومي الدرعي في الشوط الثالث عشر بزمن قدره 7:53:75 دقيقة، وحقق “ملبي" لسعيد محمد سعيد بالكتله العامري لقب الشوط الرابع عشر مسجلا 7:55:08 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الخامس عشر إلى “مروقة” لفاضل غدير بن سالم دعيّفش الشامسي بزمن قدره 7:57:67 دقيقة، والشوط السادس عشر إلى “ريال” لسهيل سعيد بوحقب الشامسي، ب 7:53:79 دقيقة.

وكان لقب الشوط السابع عشر، من نصيب “الشايبة” لحمد عبيد محمد بن حاذه الكتبي، ب 8:05:22 دقيقة، بينما حصد “السنقباسي” لسيف علي بن سالم العامري، لقب الشوط الثامن عشر مسجلا 7:56:24 دقيقة.

وانتزعت “سمحة” لسلطان الراعي النخيرة الشامسي صدارة الشوط التاسع عشر مسجلة 7:51:39 دقيقة، بينما اختتم “مطفي” لسيف علي بن سالم العامري المنافسات بحصد لقب الشوط العشرين بزمن قدره 7:56:63 دقيقة.