خالد بن محمد بن زايد وهزاع بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرة الشهيد عبدالله شامس المنهالي

العين في 17 سبتمبر /وام/ قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب الرائد عبدالله شامس المنهالي، في مجلس العزاء المُقام في "مجلس المسعودي" بمنطقة العين.

وأعرب سموّهما عن صادق تعازيهما وخالص مواساتهما لأسرة الشهيد الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمَّده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.