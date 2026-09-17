جلسة بمعرض أبوظبي للكتاب تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين الدراسة وممارسة الألعاب الإلكترونية

أبوظبي في 17 سبتمبر/وام/ شهد البرنامج الثقافي للدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس جلسة تفاعلية بعنوان «تجربتي مع الألعاب الإلكترونية».

وأكد صانع المحتوى «أبوفلة» خلال الجلسة أهمية تحقيق التوازن بين الدراسة وممارسة الألعاب الإلكترونية، مشدداً على أن التعليم يمثل «المستقبل الحقيقي» للأجيال الجديدة، وأن الألعاب ينبغي ألا تؤثر في مسؤوليات الطلبة وحياتهم اليومية.

واستعرض «أبوفلة» خلال الجلسة، التي نُظمت بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجربته مع الألعاب الإلكترونية، داعياً الطلبة إلى تنظيم أوقاتهم وعدم ممارسة الألعاب إلا بعد الانتهاء من واجباتهم الدراسية ومسؤولياتهم اليومية.

وأشار إلى أن ممارسة الألعاب الإلكترونية لا تتعارض مع التفوق إذا تمت بصورة متوازنة، مستعرضاً تجربته الشخصية في الجمع بين اللعب والتحصيل الدراسي، وأكد ضرورة أن تبقى الدراسة في مقدمة أولويات الطلبة.