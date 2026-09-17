حمدان بن مبارك يشهد تدريبات منتخبنا الوطني في أبوظبي استعدادا لخليجي 27

أبوظبي في 17 سبتمبر/ وام/ شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم تدريبات المنتخب الوطني، التي جرت اليوم في العاصمة أبوظبي استعدادا للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 27" التي تنطلق منافساتها في مدينة جدة اعتباراً من 23 سبتمبر الجاري.

والتقى معالي رئيس الاتحاد أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب قبل بداية الحصة التدريبية وحثهم على الاستفادة من الوحدات التدريبية الحالية وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني والإداري مؤكداً أن اتحاد الكرة يحرص دائماً على توفير أفضل بيئة للمنتخب الوطني تساعده على تحقيق أهدافه.

وخاطب معالي الشيخ حمدان بن مبارك اللاعبين قائلا : " ثقتنا كبيرة بمواهبكم وإخلاصكم، ونأمل أن تستفيدوا من هذا التجمع وتقدموا أفضل ما لديكم في دورة كأس الخليج العربي".

ويُواصل المنتخب تحضيراته بصفوف مكتملة بعد انضمام اللاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2.