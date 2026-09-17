الإعلان عن الأطقم التحكيمية لـ "خليجي 27"

الدوحة في 17 سبتمبر/وام/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن قائمة الحكام المشاركين في إدارة منافسات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين بطولة "خليجي 27" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل ، في مدينة جدة.

وتشهد النسخة 27 من البطولة حضوراً تحكيمياً متنوعاً، بمشاركة حكام من دول الخليج العربية إلى جانب حكام من خارج المنطقة، في إطار توجه الاتحاد الخليجي نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى الفني لمنظومة التحكيم.

يمثل التحكيم الإماراتي في البطولة كل من الحكام والحكام المساعدين، عمر محمد العلي، ومحمد أحمد الحمادي، وجاسم عبد الله العلي، و حكم الفيديو محمد عبيد خادم محمد.

ويشارك إلى جانب حكام من الدول المشاركة في البطولة، الكويت، والعراق، وقطر، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان طاقم تحكيمي من المغرب، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إضافة إلى مشاركة حكام من الأردن والصين، وطاقمين تحكيميين من كل من هولندا والبرتغال، بما يعكس الانفتاح على التجارب التحكيمية الدولية والاستفادة من الخبرات المتنوعة.