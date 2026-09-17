مصر تعلن عن 63 كشفا جديدا للغاز والبترول

القاهرة في 17 سبتمبر /وام/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق 63 كشفا جديدا، منها 48 كشفا بتروليا و15 كشفا للغاز، فضلا عن إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، إلى جانب إبرام 9 عقود لتنمية الحقول.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025/2026.

وأشار البيان إلى أن استثمارات البحث والإنتاج بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، فيما بلغت كميات البترول الخام التي تم تكريرها نحو 28 مليون طن.

وأوضح أن تنفيذ 16 مشروعا بمواقع شركات البترول خلال العام أسهم في تحقيق وفورات بلغت نحو 1927 ميجاوات من الكهرباء، ونحو 25 ألف طن من السولار، ونحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.

وفي مجال التخزين الاستراتيجي، أشار البيان إلى إنشاء 29 مستودعا لتخزين البترول الخام، بطاقة إجمالية بلغت نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعا منها.