"فلاي دبي للعطلات" تعزز باقاتها وتطوّر تجربتها الرقمية في ظل النمو المستمر

دبي في 17 سبتمبر /وام/ أعلنت "فلاي دبي للعطلات" بالتزامن مع فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 الذي يجمع في دبي شركات الطيران وهيئات السياحة والمستثمرين وصناع القرار في القطاع من أكثر من 160 دولة عن تعزيز باقاتها وتوسيع نطاق وجهاتها ومنتجاتها واستعدادها لتقديم تجربة رقمية جديدة للعملاء في ظل النمو المستمر الذي يشهده القطاع.

وأضاف قطاع العطلات في الشركة، تماشيا مع الطلب المستمر على السفر، وجهات ومنتجات جديدة إلى محفظته التي تضم أكثر من 100 وجهة و10 آلاف فندق فيما توفر "فلاي دبي للعطلات" للعملاء فرصة الاختيار من بين مجموعة واسعة من باقات العطلات التي تناسب مختلف الميزانيات وأنماط السفر بما في ذلك وجهات متميزة مثل المالديف وألماتي وباكو وكرابي وتبليسي ويريفان وزنجبار.

كما تطلق "فلاي دبي للعطلات" تجربة رقمية جديدة عبر منصة محدثة صُممت لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تحسين آليات التصفح وعرض المحتوى الأكثر وضوحاً وتعزيز التوافق التقني مع الأجهزة المحمولة وتحقيق سهولة استخدام أكبر بما يمكّن العملاء من إدارة رحلاتهم بالكامل من أي مكان. ويحظى العملاء أيضاً بتجربة حجز أكثر تطوراً وخيارات بحث وتصفية أكثر تقدماً ومنصة أكثر ذكاءً تسهّل عليهم تنظيم وإدارة عطلاتهم وفق تفضيلاتهم ومتطلباتهم.

وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في "فلاي دبي": "في إطار التزامنا الراسخ بتمكين سهولة تنقل السيّاح وتعزيز الوصول إلى الوجهات نشهد نمواً مستمراً في قطاع العطلات لدينا ونقدّم من خلال باقات العطلات المصممة خصيصاً لعملائنا خيارات أوسع تمنحهم مرونة وراحة أكبر عند التخطيط لعطلاتهم من خلال شبكتنا المتنامية وتجربة رقمية أذكى وأسلس".

وأضاف سريدهاران: "مع توفر أكثر من 100 وجهة و10 آلاف فندق يحظى العملاء بمجموعة واسعة من التجارب ونتوقع أن يستمر هذا الطلب المتزايد على باقات العطلات خلال موسم الشتاء المقبل. كما يمكن للمسافرين عبر شبكتنا إلى دبي الاستفادة من تجربة التوقف في المدينة قبل استكشاف باقي وجهات شبكتنا المتنوعة".

ومنذ مارس 2026 شهدت "فلاي دبي للعطلات" استجابة إيجابية لتجربة التوقف في دبي التي تتيح للعملاء الاستفادة من أسعار تفضيلية على الرحلات الجوية والفنادق والمعالم السياحية والأنشطة والخدمات عند اختيارهم التوقف في دبي.

ومن جانبه قال نيلسون دي سوزا، نائب رئيس "فلاي دبي للعطلات": "شهدنا طلبا مستمرا من عملائنا سواء على عطلات المدن القصيرة أو العطلات الشاطئية وخاصة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى حيث يتطلع العملاء بشكل متزايد إلى استكشاف تجارب جديدة تتجاوز الوجهات التقليدية في شرق أوروبا وآسيا، كما شهدنا اهتماماً متزايدا بباقاتنا ذات المسارات الثابتة وكذلك بخيارات الفنادق والخدمات المميزة بما يعكس رغبة العملاء في تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم والاستمتاع بها".

وأضاف: "باقترابنا من نهاية العام نتوقع أن يستفيد المزيد من العملاء من باقاتنا في دبي وفي وجهات أخرى ضمن شبكتنا مثل كينيا وتنزانيا وجزر المالديف وتايلاند".

وسجلت كلا من وجهات باكو وكرابي وتيفات أقوى معدلات النمو. وباعتبار وجهة تيفات خط رحلات موسمي صيفي فقد تم تمديد تشغيله حتى 23 أكتوبر في حين تُعد بانكوك من أسرع الوجهات نمواً حيث تشغّل الشركة رحلة يومية واحدة منذ انطلاقها في يوليو على أن ترتفع إلى ثلاث رحلات يومياً بدءاً من نوفمبر 2026.

ويمكن للركاب من دولة الإمارات وعبر شبكة "فلاي دبي" التخطيط لعطلة ثقافية أو استراحة شاطئية مريحة أو عطلة مدينة متميزة من خلال باقات "فلاي دبي للعطلات" ذات المسارات الثابتة في وجهات مختارة بما يشمل الرحلات الجوية والفنادق والجولات السياحية.