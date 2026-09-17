«ليالي الشعر» في أبوظبي للكتاب تحتفي بالقصيدة الإماراتية والعربية

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام / استضاف مجلس «ليالي الشعر»، ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، في جلسة بعنوان «فسحة وطن»، تناول خلالها تجربته الأدبية وديوانه العاشر «عجيج على ضفاف الخليج».

استعرض النعيمي، خلال الجلسة التي أدارها سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مضامين الديوان الذي يضم 28 قصيدة تتناول التحولات والأحداث التي شهدتها المنطقة، إلى جانب قراءات شعرية جسدت قيم الانتماء والصمود وحب الوطن.

كما شهد مجلس «ليالي الشعر» جلسة بعنوان «تجليات نثرية ومقفاة»، بمشاركة الشاعرين عبدالرحمن الحميري ومحمد أبو زيد، قدما خلالها مختارات من قصائدهما.

واختتم المجلس فعالياته بأمسية استذكارية احتفت بالإرث الشعري والإنساني للشاعر والكاتب الإماراتي الراحل حبيب الصايغ، واستعرضت، بمشاركة الدكتورة فاطمة المعمري والشاعر وليد علاء الدين، محطات بارزة من مسيرته وإسهاماته التي أثرت المشهد الأدبي والثقافي في الإمارات والوطن العربي.