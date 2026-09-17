ألمانيا تجدد التزامها بسوق السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي

دبي في 17 سبتمبر /وام/ اختتم المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشاركته في سوق السفر العربي، مستفيداً من أيام المعرض الأربعة لتعزيز علاقاته مع العاملين في قطاع السفر ووسائل الإعلام وشركاء السياحة من مختلف أنحاء دول الخليج والتأكيد مجدداً على الأهمية الإستراتيجية التي تمثلها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لألمانيا كوجهة سياحية.

وأتاح الحدث للمكتب الوطني الألماني للسياحة وشركائه فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العاملين في قطاع السياحة والسفر في المنطقة وتبادل الآراء حول تطلعات المسافرين وأولوياتهم المتغيرة وتعزيز مكانة ألمانيا كوجهة سياحية متنوعة وسهلة الوصول ومتاحة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العام.

وأوضح المكتب الوطني الألماني للسياحة في مؤتمر صحفي في اليوم الأول للمعرض، أن ألمانيا سجلت 1.2 مليون ليلة فندقية للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 فيما بلغ إنفاق المسافرين من المنطقة 3 مليارات يورو ما يؤكد المساهمة الكبيرة لهذا السوق في قطاع السياحة الوافدة إلى ألمانيا.

ووضع المكتب التواصل المباشر مع العاملين في قطاع السياحة في صميم مشاركته في الحدث، من خلال الحوار مع المتخصصين في قطاع السفر ووسائل الإعلام حول تطلعات المسافرين المتغيرة والعوامل التي باتت تؤثر بشكل متزايد في قرارات السفر الدولي.

وقالت يامينا صوفو، مديرة مكتب التسويق والمبيعات في المجلس الوطني الألماني للسياحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول مجلس التعاون تواصل أداء دور مهم في إستراتيجية ألمانيا السياحية على المدى الطويل. مشيرة إلى أن المشاركة في سوق السفر العربي تتيح للمكتب الحفاظ على علاقات وثيقة مع شركائه والاستماع إلى احتياجات السوق وتعميق فهم تطلعات المسافرين من المنطقة وما يبحثون عنه عند اختيار وجهاتهم.

وأضافت: "تتمثل إحدى أبرز نقاط قوة ألمانيا في سوق دول مجلس التعاون الخليجي في تنوع التجارب التي يمكن للمسافر خوضها ضمن وجهة واحدة.؛ إذ يمكن للرحلة أن تجمع بين قضاء الوقت مع العائلة واستكشاف المدن والثقافة والطبيعة والتسوق والعافية والتجارب الموسمية ما يمنح الزوار حرية تنظيم رحلتهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وأولوياتهم".

ووأردفت: "مع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة ينصب تركيزنا على مواصلة الاستجابة لمتغيرات السوق والعمل بشكل وثيق مع شركائنا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ونحرص على أن تظل ألمانيا وجهة سهلة الوصول وملائمة لاهتمامات المسافرين وملهمة لهم مع منحهم الثقة والخيارات التي تزداد أهميتها لديهم عند التخطيط لرحلاتهم المستقبلية".

وشارك المكتب الوطني الألماني للسياحة في سوق السفر العربي إلى جانب كل من مجموعة لوفتهانزا ومطار ميونخ و"ستوديوسوس إنكامينغ" وشركة "فاليو ريتيل مانجمنت المحدودة" التي تمثّل قريتي التسوق "إنغولشتات فيليدج" و"فيرتهايم فيليدج" إلى جانب هيئة سياحة برلين "فيزيت برلين".

وشكل هؤلاء الشركاء مجتمعين منظومة متكاملة تغطي مختلف احتياجات الزائر من استكشاف الوجهة والسفر إليها جواً إلى خدمات المطارات وتجارب التسوق.

كما عكست مشاركة هذه الجهات التزام المكتب الوطني الألماني للسياحة المتواصل بدعم قطاع السفر في المنطقة من خلال إتاحة المجال لتعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول تطورات السوق والحفاظ على قنوات التواصل المباشر بين المتخصصين في قطاع السفر في دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء السياحة الألمان.

وسلط المكتب الوطني الألماني للسياحة وشركاؤه الضوء خلال الحدث على أهمية سهولة الوصول جواً وكفاءة خدمات المطارات وتوافر وسائل نقل موثوقة لمواصلة الرحلة إلى جانب توفير معلومات واضحة للزوار بما يمنح المسافرين مزيداً من الثقة عند التخطيط لرحلاتهم إلى ألمانيا، وعلى الأهمية المتزايدة للثقة والمرونة عند التخطيط للسفر.