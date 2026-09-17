المالديف تكثف جهودها لتوسيع نطاق حضورها السياحي في أسواق الشرق الأوسط

دبي في 17 سبتمبر /وام/تكثف جزر المالديف جهودها لتعزيز وتوسيع نطاق حضورها السياحي في أسواق الشرق الأوسط من خلال التركيز على عدد من الأولويات الرئيسية في مقدّمتها تعزيز الربط الجوي مع دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير السياحة الحلال وخلق فرص استثمارية جديدة

وأكد عبدالله ياسر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة زوروا المالديف على هامش معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي أن سوق الشرق الأوسط يواصل أداء دور حيوي واستراتيجي بالنسبة لجزر المالديف ليس فقط باعتباره سوقاً مهمّاً لاستقطاب الزوار وإنما أيضا بوصفه مركزا رئيسياً لحركة العبور "الترانزيت" يتيح ربط المسافرين من مختلف أرجاء العالم بالمالديف.

وقال عبدالله ياسر إن عام 2026 كان عاما حافلا بالتحدّيات بالنسبة لنا في ظل الأزمة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط" ما انعكس بدوره على أعداد الزوار القادمين إلى الدولة الجزرية.

وأشار ياسر إلى أن هيئة "زوروا المالديف" تعيد تركيزها على فئتين رئيسيتين من المسافرين وهم الزوار القادمون من أسواق الشرق الأوسط والمسافرون الدوليون الذين يتخذون من المنطقة محطّة عبورٍ في رحلاتهم إلى جزر المالديف.

ووصف مشاركة جزر المالديف في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي بأنها الأكبر لها في تاريخ الحدث بوفد يضم 165 شريكا من قطاع السفر والسياحة في المالديف بهدف الترويج للوجهة وتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية بقطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط .

وأوضح ياسر أن العمل جار لإدراج سياحة الحلال ضمن الاستراتيجية السياحية لبلاده بما في ذلك بحث إمكانية تخصيص جزرٍ مُحدّدة لتلبية احتياجات هذا السوق.

ونوه ياسر إلى أن هيئة "زوروا المالديف" تجري مباحثات مع عدد من شركات الطيران الإقليمية بهدف تعزيز وتوسيع خيارات الربط الجوي بالتوازي مع دراسة إمكانية إطلاق مسارات جديدة.