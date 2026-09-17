4 أدلة جديدة ترسم معايير الالتزام في المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي

دبي في 17 سبتمبر /وام/ أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أربعة أدلة للالتزام تغطي مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، بهدف ترسيخ ثقافة الالتزام وتعزيز حماية حقوق المتعلمين وأولياء الأمور، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التعليمية.

وتأتي الأدلة ضمن مبادرة "إطار التنظيم المرن" في إستراتيجية التعليم في دبي 2033، وتشمل مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية، لتغطي رحلة المتعلم منذ سنواته التعليمية الأولى وحتى التدريب وتطوير المهارات والتعلم مدى الحياة.

وتحدد الأدلة الالتزامات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية الواجب على المؤسسات الوفاء بها، وتشمل التصاريح والكوادر والبرامج التعليمية والتدريبية، وحماية حقوق المتعلمين، والتعليم الدامج، وجودة الحياة، والصحة والسلامة، وجاهزية المرافق، والاستعداد للطوارئ، واستمرارية التعلم، والهوية الوطنية والقيم الإماراتية.

ونفذت فرق الالتزام في الهيئة 1026 زيارة ميدانية إلى المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي خلال العام الماضي، بمتوسط 86 زيارة شهريا.

وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم والالتزام في الهيئة، إن الأدلة تترجم أهداف إستراتيجية التعليم في دبي 2033 التي تضع الطالب في قلب المنظومة التعليمية، عبر تحديد الالتزامات المطلوبة من المؤسسات، وتوفير منظومة متكاملة تحمي حقوق المتعلم وتوفر له بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

وأضافت أن الأدلة تمكن المؤسسات من مراجعة جاهزيتها باستمرار ورصد الفجوات ومعالجتها بصورة استباقية، بما يعزز وضوح المسؤوليات ويرفع كفاءة الخدمات واستدامتها.

وتوفر الأدلة قوائم رقابية للمراجعة الذاتية والاستعداد للزيارات الميدانية، بما يرسخ المسؤولية والشفافية والتحسين المستمر، ويساعد المؤسسات على دمج الالتزام في عملياتها اليومية وتعزيز ثقة أولياء الأمور والمجتمع.