شرطة رأس الخيمة تنظم مجلس المتعاملين

رأس الخيمة في 17 سبتمبر / وام / نظمت شرطة رأس الخيمة مجلس المتعاملين الذي استهدف تلقي المقترحات والأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في النهوض بالخدمات الشرطية المقدمة لجميع فئات المتعاملين.

وأكد العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال حضوره المجلس الذي نظمته إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء أن مجالس المتعاملين تحظى باهتمام خاص من قِبل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لما لها من أثر ودور بارز في تعزيز قنوات التواصل مع أفراد ومؤسسات المجتمع والاستماع إلى مقترحاتهم التي من شأنها تحقيق أداء أسرع وخدمات أفضل، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين معًا، منوها إلى حرص الدولة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر مختلف المنصات لتطوير الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، بما فيها القطاع الشرطي لمواكبة تطلعات الجمهور.

ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يتحقق إلا بتضافر وتكاتف الجميع، من خلال تقديم مقترحاتهم القابلة للتطبيق والحلول الذكية التي تخدم الصالح العام وتدفع جهود القيادة المستمرة للارتقاء بخدماتها المقدمة لمتعامليها، موضحًا أن جميع الأفكار سيتم تدوينها وإدراجها في منصة المقترحات.

تخلل الجلسة استعراض مجموعة من الخدمات الشرطية أمام الحضور وفتح المجال أمامهم لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم المختلفة التي تسهم في تطوير هذه الخدمات واختصار زمن رحلة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وكرّم العميد الطير الجهات المشاركة وأصحاب المقترحات التطويرية التي قدمت في جلسات سابقة، تقديرًا لتعاونهم البنّاء وحرصهم على تعزيز التعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.