"إكبا" يخرّج 207 مشاركين في برنامج للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين بأوزبكستان

نوكوس- أوزبكستان في 18 سبتمبر / وام / احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بتخريج 207 مشاركين في «برنامج المسرّعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين» بمدينة نوكوس في أوزبكستان، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية،.

عرض المشاركون 25 فكرة مبتكرة في مجال الأعمال الزراعية طُوّرت انطلاقاً من محاصيل قادرة على التكيّف مع التغير المناخي.

نُفّذ البرنامج بالشراكة مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، وشكّلت النساء نحو 59% من إجمالي الخريجين، بواقع 122 مشاركة.

خضع المشاركون على مدى أربعة أسابيع لـ16 وحدة تدريبية شملت التصنيع الزراعي، وجودة المنتجات، والتعبئة والتغليف، وتخطيط الأعمال، والوصول إلى الأسواق

وعرض المشاركون، خلال معرض التخريج في «تكنوبارك الشباب» بمدينة نوكوس، 25 فكرة مبتكرة وظّفوا فيها المحاصيل القادرة على التكيّف مع التغير المناخي التي أدخلها «إكبا»، وشملت منتجات غذائية وعلفية ومحسّنات للتربة فيما جرى تكريم أصحاب 10 أفكار متميزة.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية:" في الصندوق ننظر إلى التمويل التنموي باعتباره وسيلة لتهيئة الظروف التي تمكّن المجتمعات من بناء سبل عيش مستدامة واقتصادات محلية أكثر قوة ويجمع دعمنا للقطاع الزراعي في كاراكالباكستان بين الاستثمار في الإنتاج المستدام والمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل الإمكانات الزراعية إلى فرص اقتصادية عملية.

وأضاف أنه من خلال برنامج المسرّعات، يبني المزارعون ورواد الأعمال على الممارسات الزراعية القادرة على التكيّف مع التغير المناخي لتطوير المنتجات، وتعزيز أعمالهم، والوصول إلى أسواق جديدة وتجسّد شراكتنا مع إكبا وأوزبكستان قيمة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ربط المعرفة والتمويل والمشاريع المحلية، مع إتاحة الفرص أمام النساء والشباب للإسهام في نمو مجتمعاتهم.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»: تجسّد نتائج هذا البرنامج القيمة العملية للبحث الزراعي حين تتحوّل مخرجاته إلى منتجات ومشاريع تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية وتُبرز الأفكار التي قدّمها المشاركون فرص الاستفادة من المحاصيل القادرة على التكيّف مع التغير المناخي عند ربطها بريادة الأعمال واحتياجات الأسواق.

وبدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وشراكتنا الراسخة مع أوزبكستان، نعمل على نقل الحلول العلمية من البحث والتجارب الحقلية إلى التطبيق الفعلي، بما يضيف قيمة للإنتاج الزراعي ويدعم سبل العيش المستدامة".

وقال الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية: " يدرك المزارعون ورواد الأعمال في كاراكالباكستان التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، ويوفّر لهم هذا البرنامج دعماً عملياً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، بدءاً من احتساب تكاليف الإنتاج وصولاً إلى استيفاء معايير الجودة وفهم احتياجات العملاء.. ويتيح تعاوننا مع إكبا، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، وصول هذه الخبرات إلى المجتمعات المحلية، ويشجّع النساء والشباب على الاضطلاع بدور أكبر في ريادة الأعمال الزراعية.

ويستند برنامج المسرّعات إلى مشروع «تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان»، المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية، والذي أسهم في إدخال مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية والعلفية في مواقع تجريبية في نوكوس وتشيمباي ومويناك، إلى جانب تعزيز قدرات الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين في إدارة التربة والمياه والمحاصيل

ويسهم البرنامج في تحويل المعرفة والحلول الزراعية التي طُوّرت من خلال المشروع إلى منتجات ذات قيمة مضافة وفرص لإنشاء المشاريع وأنشطة محتملة مدرّة للدخل للمجتمعات المحلية