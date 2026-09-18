جامعة الإمارات تختتم مشاركتها بمعرض أبوظبي للكتاب 2026

أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين استشراف المستقبل وإبراز إرثها العلمي.

واستضافت منصة الجامعة، بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ، الرئيس الأعلى للجامعة وسعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، جلسة حوارية بعنوان "المستقبل والماضي في فكر صاحب السمو رئيس الدولة"، بمشاركة سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

سلطت الجلسة الضوء على النهج الاستراتيجي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والربط بين الجذور التاريخية واستشراف المستقبل، بما يدعم بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وتناولت الجلسة أهمية استدامة القيم والهوية الوطنية، واستلهام ما رسخه الآباء المؤسسون من قيم التلاحم المجتمعي والعزم والتفاني والتضحية، بوصفها أساسا يوجه الأجيال المقبلة لمواصلة مسيرة التنمية، ويحفظ المكتسبات الوطنية عبر الأجيال.

وقدم جناح الجامعة لزوار المعرض مجموعة مختارة من المخطوطات والمقتنيات العلمية التي تعكس ثراء إرثها المعرفي، وتشمل مواضيع في الطب والفلك والحساب والهندسة وغيرها، إلى جانب عدد من المخطوطات التي يعود تاريخ نسخ بعضها إلى قرون مضت، فضلاً عن الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى العاشرة واليوبيل الفضي للجامعة، توثيقاً لمحطات بارزة من مسيرتها.وفي امتداد لهذا الإرث، يستعرض الجناح نماذج من مؤلفات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجالات علمية وإنسانية متعددة.