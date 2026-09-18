رئيس جمهورية كوريا يلتقي خلدون المبارك ويبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة

سيؤول في 18 سبتمبر/وام/ التقى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والمبعوث الخاص إلى جمهورية كوريا الشقيقة اليوم في العاصمة سيؤول، فخامة لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا.

وفي مستهل اللقاء، نقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لجمهورية كوريا الشقيقة وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وعقد معالي خلدون المبارك خلال الزيارة لقاء مع معالي كانغ هون سيك، رئيس سكرتارية المكتب بجمهورية كوريا والمبعوث الخاص لدولة الإمارات.

جرى خلال اللقاءات استعراض التقدم المحرز في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، إلى جانب بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النووية السلمية، والصناعات الدفاعية، والثقافة، والتبادل بين الشعوب.

وتناولت اللقاءات أيضا عدداً من المحطات المقبلة في مسار العلاقات الثنائية، والفرص المتاحة لمواصلة تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين.

حضر اللقاءات سعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات.