بنك أبوظبي الأول يتصدر قائمة "أفضل الشركات في المنطقة العربية لعام 2026"

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ تصدر بنك أبوظبي الأول قائمة "أفضل الشركات في المنطقة العربية لعام 2026" التي تصدرها مجلة "تايم" للمرة الأولى، بالتعاون مع "ستاتِستا" (Statista)، المزوّد الدولي الرائد لبيانات ودراسات الأسواق والمستهلكين والتصنيفات.

ويشمل التصنيف أفضل 200 شركة في كل من البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى تقييمها وفق ثلاثة معايير رئيسية، وهي رضا الموظفين، ونمو الإيرادات خلال الأعوام الأخيرة، والشفافية في مجال الاستدامة.

وسجّل قطاع الخدمات المصرفية والمالية الحضور الأكبر في القائمة، مستحوذاً على 15.5% من إجمالي الشركات المدرجة فيها.

يأتي هذا التقدير بعد أن حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، وبلغ صافي أرباحه 10.73 مليار درهم، فيما وصل إجمالي أصوله إلى 1.41 تريليون درهم، مع استمرار النمو في أعماله الدولية وقطاعاته الرئيسية.

وواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز مكانته في مجالي الابتكار والتمويل المستدام، حيث أصبح في سبتمبر أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنفذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي على نطاق واسع، في إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة "سويفت ليدجر" (MVP)، باستخدام الودائع المرمزة.

وأصبح أيضا أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وحدد هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم، بعدما سهّل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.