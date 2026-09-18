اختتام جيسيك جلوبال 2026 وسط دعوات لتعزيز الجاهزية للتهديدات السيبرانية

دبي في 18 سبتمبر/وام/ اختتم معرض «جيسيك جلوبال 2026» اليوم فعالياته التي شهدت نقاشات حول تطورات الأمن السيبراني، ودور الشركات في دعم المؤسسات وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.

وأكد مشاركون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن المعرض أتاح فرصة للتواصل مع العملاء والشركاء والجهات الحكومية، والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وقال تامر خاشمان، مدير محفظة خدمات الأمن السيبراني الدولية والتنفيذ والممارسات لدى شركة «بوزيتف تكنولوجيز»: «تمثل مشاركتنا في جيسيك فرصة مهمة للتعريف بقدرات الشركة ومنهجيتها أمام العملاء والشركاء من مختلف أنحاء المنطقة ونسعى إلى تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات السيبرانية من خلال تقديم دعم متكامل وشامل يستند إلى نهج موحد، مع التركيز على توفير حماية متكاملة تغطي مختلف طبقات البيئة التقنية وتعزز جاهزية المؤسسات في مواجهة التهديدات المتطورة».

وأوضحت الشركة أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أحد الأسواق الاستراتيجية ضمن خططها المستقبلية، مدفوعة بالتسارع الكبير في مشاريع التحول الرقمي، والزيادة المستمرة في الاستثمارات التقنية، والاهتمام المتنامي ببناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وأضافت أن توجهات المنطقة نحو تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ المرونة المؤسسية تتوافق بشكل وثيق مع رؤيتها الرامية إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من بناء قدرات سيبرانية مستدامة وطويلة الأمد.

وأشارت الشركة إلى أن دولة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في استراتيجية التوسع الإقليمي لها، إذ شكّلت دبي البوابة الأولى لدخولها إلى أسواق الشرق الأوسط، ولا تزال تمثل مركزاً إقليمياً يدعم عملياتها وأنشطتها في مختلف أسواق الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وذكرت أن الشركة تسجل هذا العام مشاركتها الثالثة على التوالي في معرض «جيسيك جلوبال» بعد مشاركتيها في نسختي 2024 و2025.. فيما شاركت في نسخة 2026 بصفتها راعيا ذهبيا، بما يعكس تنامي استثماراتها الإقليمية وحرصها المستمر على الإسهام في تطوير منظومة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه منذ تأسيسها في موسكو عام 2002، كرّست «بوزيتف تكنولوجيز» أكثر من عقدين من الزمن للعمل حصرياً في مجال الأمن السيبراني، وهو التخصص الذي شكّل الأساس لنموها وتوسعها الدولي وعلى مر السنوات، تطورت الشركة من مؤسسة متخصصة في الأبحاث والاستشارات الأمنية إلى مزود دولي لحلول الأمن السيبراني، يتميز بنهج يرتكز على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.. وفي عام 2021، أُدرجت الشركة في بورصة موسكو، في خطوة دعمت مسيرتها التوسعية وطموحاتها العالمية.

من جانبه، قال شريف هلال، رئيس قسم نمو الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا في «جروب أي-بي»: «تمثل مشاركتنا في المعرض فرصة مهمة للتواصل المباشر مع شركائنا وعملائنا والجهات الحكومية وصنّاع القرار في المنطقة ويتيح لنا المعرض مشاركة رؤيتنا حول مستقبل الأمن السيبراني والتحول نحو نهج أكثر استباقية وتنبؤاً بالتهديدات.. هذا العام، عززنا أيضاً تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من خلال شراكة استراتيجية جديدة».

وفي السياق ذاته، قال عمر بن سالم الغطريفي، مهندس نظم معلومات وزائر للمعرض من سلطنة عُمان: «استفدت كثيراً من زيارتي للمعرض، والتي أتاحت لي فرصة الاطلاع على أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الأمن السيبراني، والتعرف على الابتكارات والممارسات المتبعة في هذا المجال إلى جانب تجارب وحلول مقدمة من مختلف الدول، ما ساعدني على توسيع معرفتي وفهم التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني».

من جانبها، قالت المهندسة مها مراد، أخصائية أمن سيبراني أولى في «داتابترول»: «كشركة إماراتية، تعكس مشاركتنا في المعرض حرصنا على أن نكون جزءاً من منظومة الأمن السيبراني المتطورة في المنطقة، خصوصاً أن معرض جيسيك جلوبال يُعد منصة مهمة تجمع خبراء الأمن السيبراني وصنّاع القرار والعملاء من مختلف القطاعات».

وأضافت: «من خلال مشاركتنا، نحرص على استعراض أحدث حلولنا في حماية البيانات ومنع تسريب المعلومات الحساسة، إلى جانب التعريف بالابتكارات والتقنيات الجديدة التي نعمل على تطويرها.. ويمنحنا المعرض فرصة مهمة للتواصل بشكل مباشر مع السوق، وفهم التحديات والاحتياجات الحالية للمؤسسات، فضلاً عن بناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات مع المتخصصين في هذا المجال».

وأكدت أن «داتابترول» فخورة بوجودها في هذا الحدث، وتتطلع دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز أمن البيانات، وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.

وأكد علاء عواد، مدير المبيعات الإقليمي في شركة «أكاماي» أهمية معرض جيسيك كمنصة تجمع الخبراء وقادة القطاع لمناقشة أبرز المخاطر والتحديات الأمنية في عالم التكنولوجيا، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على احتياجات المؤسسات والقطاعات المختلفة. وسلط الضوء على دور «أكاماي» في مساعدة المؤسسات والقطاعات الحيوية على تعزيز أمنها الرقمي وحماية تطبيقاتها وبنيتها التحتية من المخاطر والتهديدات السيبرانية المتطورة.