الشارقة / اختتام مختبر تخريج الحديث النبوي وفق الطرق التقليدية والتقنيات المعاصرة

الشارقة في 18 سبتمبر/وام/ اختتم المنتدى الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أمس، أعمال المختبر الدراسي «تخريج الحديث النبوي وفق الطرق التقليدية والتقنيات المعاصرة»، والذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من طلبة كلية العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية في الإمارة، إلى جانب طلبة العلم والباحثين والمهتمين بالسنة النبوية وعلومها.

ناقش المختبر أهمية علم تخريج الحديث النبوي في التحقق من مصادر الأحاديث ومروياتها وطرقها، وتعزيز منهجية البحث العلمي في الدراسات الشرعية، إلى جانب تنمية مهارات الباحثين في التعامل مع السنة النبوية وفق أسس علمية دقيقة.

واستعرض البرنامج مفاهيم التخريج لغة واصطلاحاً، وأنواعه وأهميته في خدمة الحديث النبوي، وأبرز المصادر الحديثية وطرق الإفادة منها، إلى جانب الفروق بين المناهج التقليدية والوسائل الرقمية الحديثة في التخريج والتوثيق.

وتناولت المحاور التطبيقية عدداً من المصادر الأصلية، من بينها الجوامع والمسانيد ومعاجم الصحابة وكتب التفسير، وما تتيحه من أدوات تساعد الباحث على تتبع الأحاديث والتحقق من أسانيدها ومتونها.

وركز المختبر على التكامل بين الرجوع المباشر إلى أمهات المصادر والمراجع الحديثية، والاستفادة من قواعد البيانات والبرامج والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تسريع الوصول إلى المعلومات ورفع كفاءة البحث، مع الحفاظ على دقة التوثيق وأصالة المنهج العلمي.

وشهد المختبر تطبيقات عملية أتاحت للمشاركين توظيف المعارف التي تناولها البرنامج، والتدرب على آليات البحث والتحقق والتوثيق، وصولاً إلى صياغة نتائج التخريج بصورة علمية سليمة.

وأسفر المختبر عن مجموعة من المخرجات العلمية التي تدعم الجمع بين المنهجين التقليدي والمعاصر في تخريج الحديث النبوي، بما يحقق الاستفادة من التقنيات الحديثة مع المحافظة على مكانة المصادر الأصلية وأصول البحث الحديثي.