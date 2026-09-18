مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يختتم أول مسرّع للصناعات الإبداعية

الشارقة في 18 سبتمبر/ وام/ اختتم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اليوم، أعمال الدفعة الأولى من برنامج «المقر 39» لتسريع الابتكار الإبداعي الذي ركز على تصميم الأثاث والمقتنيات، وذلك بمعرض ختامي وحفل كرم خلاله المشاركين والفائزين بحضور عدد من المصممين والمختصين والمهتمين بقطاع التصميم والصناعات الإبداعية.

يرمي البرنامج إلى دعم المواهب الإبداعية الناشئة وتمكينها من تطوير أفكارها وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطوير والإنتاج والوصول إلى الأسواق، من خلال جلسات الإرشاد والتدريب والتطوير العملي، إلى جانب الاستفادة من مرافق التصنيع والتواصل مع المتخصصين والشركاء.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، إن البرنامج خطوة مهمة في توسيع منظومة الابتكار في الشارقة لتشمل قطاعات التصميم والفنون والصناعات الإبداعية، مؤكداً أن «المقر 39» يوفر للمبدعين بيئة متكاملة تساعدهم على الانتقال بأفكارهم من مرحلة التصور إلى التنفيذ والوصول إلى السوق.

ركز المعرض الذي انطلق يوم 14 سبتمبر الجاري على نتاج المشاركين ومراحل تطوير مشروعاتهم، فيما شهد الحفل الإعلان عن الفائزين.

فقد فاز آندي كارتييه عن مشروع «مشرومية» (Mushroomiya)، وغصون القرشي وعلا البشير عن مشروع «السخام» (Al-Sukham)، فيما فازت عليا الغفلي عن مجموعة «ذا ميد» (The Med Collection).