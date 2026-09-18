بني ياس يتصدر منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم في "مبادلة أرينا" منافسات الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الشباب تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، في محطة مهمة ضمن الموسم الحالي مع اقتراب البطولة من مراحلها الختامية، وسط تنافس قوي بين الأندية والأكاديميات الساعية إلى تعزيز رصيدها في الترتيب العام.

وشهد اليوم الأول نزالات اتسمت بالقوة والندية، عكست التطور المستمر في المستويات الفنية للاعبين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد لاعبيها وصقل مواهبهم، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة بالدولة، واكتشاف أجيال جديدة من الأبطال، ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية.

وتصدر نادي بني ياس للجوجيتسو ترتيب منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، فيما حل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية M.O.D الإماراتية في المركز الثالث.

حضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، سعادة محمد حاجي الخوري نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومحمد حسين المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وحميد أحمد الرميثي الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة سلال، وهادي سعيد العسكري، نائب الرئيس الأول – الشراكات والتواصل المجتمعي في مبادلةن إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأظهرت منافسات فئة تحت 18 عاما الحضور المتميز لجيل واعد من اللاعبين الذين يؤكدون نجاح برامج إعداد المواهب في الأندية والأكاديميات، فيما قدمت فئة الكبار نزالات عالية المستوى اتسمت بالخبرة والقدرة على حسم المواجهات في أدق تفاصيلها، بينما أضفت منافسات فئة الأساتذة بعدا إضافيا للبطولة، من خلال استمرار أصحاب الخبرات في المنافسة والإسهام في دعم فرقهم وتعزيز حضورهم على البساط.

وأكد سعادة محمد حاجي الخوري، أن المستويات التي تقدمها الأندية تعكس حجم التطور الذي وصلت إليه البطولة، في ظل مشاركة لاعبين من مختلف الأعمار والخبرات ضمن برنامج تنافسي متكامل، وقال: هذا التنوع يمنح البطولة قيمة فنية كبيرة، ويعكس العمل المتواصل الذي تقوم به الأندية في إعداد لاعبيها والمحافظة على جاهزيتهم، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها للمنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف: ما يميز هذه الجولة أن المنافسة لا تقتصر على فئة بعينها، بل تشارك جميع الفئات في تحقيق نتائج فرقها، بدءاً من اللاعبين الصاعدين وصولاً إلى أصحاب الخبرة، وهو ما يرفع قيمة كل نزال ويحفز الأندية على تقديم أفضل مستوياتها.

وأكد محمد حسين المرزوقي، أن الجولة السابعة تجسد المكانة المتنامية للبطولة، وقدرتها على جمع مختلف الفئات العمرية ضمن منظومة تنافسية متكاملة، بما يعزز انتشار اللعبة ويرتقي بالمستوى الفني للأندية والأكاديميات على مدار الموسم، مشيرا إلى أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز بطولات الموسم، لما توفره من منافسات منتظمة تسهم في تطوير أداء اللاعبين، ومنح الأندية فرصة لتقييم جاهزية عناصرها وعمق تشكيلاتها في مختلف مراحل الموسم، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية وتأهيلهم للاستحقاقات الخارجية.

وأوضح أن وجود فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة ضمن الجولة نفسها يعكس قوة منظومة الجوجيتسو الإماراتية واتساع قاعدة ممارسيها، حيث تؤدي كل فئة دوراً محورياً في دعم ناديها، بما يعزز روح الفريق ويرفع مستوى المنافسة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

وقال أنطونيو بينادو، مدرب أكاديمية الوحدة للجوجيتسو: في هذه المرحلة من الموسم تزداد أهمية التفاصيل الفنية، سواء في الإعداد أو إدارة النزالات أو اختيار التشكيلة المناسبة لكل فئة، ونسعى إلى أن يقدم لاعبونا المستوى الذي يعكس حجم استعدادهم ويسهم في تحقيق أفضل النتائج للفريق.

وأضاف: تمثل فئة تحت 18 عاماً قاعدة المستقبل، فيما تشكل فئة الكبار العمود الفقري للمنافسة، وتضيف فئة الأساتذة خبرة كبيرة إلى الفريق، وعندما تتكامل هذه الفئات ضمن منظومة واحدة يصبح النادي أكثر قدرة على المنافسة والحفاظ على مستواه طوال الموسم.

وأكد اللاعب سعد علي عبدالله، من نادي الجزيرة للجوجيتسو، والحاصل على ذهبية فئة الأساتذة لوزن 85 كجم، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين، لأن كل نزال ينعكس على رصيد الفريق، لذلك نحرص على أفضل درجات الجاهزية للحفاظ على مستوى ثابت وتقديم الأداء الذي يليق بتمثيل النادي.

وقال: وجود لاعبين من مختلف الأعمار داخل الفريق يمنح الجميع قيمة إضافية، إذ ينقل أصحاب الخبرة تجاربهم إلى اللاعبين الصاعدين، بينما يضفي الجيل الجديد مزيداً من الحماس والطاقة، ليعمل الجميع بروح الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتتواصل منافسات الجولة السابعة غداً السبت، وسط توقعات بمزيد من المواجهات القوية، مع احتدام سباق الأندية على حصد النقاط وتعزيز مواقعها في الترتيب العام قبل الوصول إلى الجولة الختامية، في بطولة تواصل ترسيخ دورها بوصفها إحدى أهم منصات تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة، وإعداد الأبطال ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.