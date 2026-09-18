غرفة عجمان تروج لمنتجات مصانع الإمارة في معرض وورلد فود موسكو 2026

موسكو في 18 سبتمبر/ وام / اختتمت غرفة عجمان مشاركتها في معرض "وورلد فود موسكو 2026"، الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الحالي، بعد مشاركة استهدفت الترويج لمنتجات مصانع الإمارة، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المحلية والفرص الاستثمارية.

وشارك تحت مظلة الغرفة عدد من مصانع وشركات الأغذية في إمارة عجمان، شملت "مصنع بيرفكت للمواد الغذائية"، و"مصنع الروضة للمواد الغذائية"، و"مصنع بون كريب للشوكولاتة"، و"مصنع ذا لوف أوف ديتس"، و"مصنع المدينة للمواد الغذائية"، و"مصنع هوت أند فرش للمواد الغذائية"، و"بيج مارت هايبر ماركت"، بما يعكس تنوع المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقالت جميلة النعيمي، مديرة إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، إن وفد غرفة عجمان عقد خلال أيام المعرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع جهات ووفود مشاركة من عدد من دول العالم، جرى خلالها التعريف بمنتجات مصانع الإمارة، وبحث فرص الوصول إلى أسواق جديدة، واستكشاف مجالات التعاون والشراكات التجارية، إلى جانب التعريف بالمزايا والتسهيلات التي توفرها عجمان لدعم نمو الأعمال والاستثمار.

كما استقبل سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وفد غرفة عجمان المشارك في المعرض، واطلع على جهود الغرفة والمصانع المشاركة في تعزيز حضور منتجات الإمارة بالأسواق الدولية ودعم فرص توسعها خارجياً.