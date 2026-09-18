فتح باب التسجيل في القمة العالمية للأمن الغذائي بأبوظبي

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / أعلن الأسبوع العالمي للغذاء 2026 عن فتح باب التسجيل أمام الزوار لحضور معرض الأسبوع العالمي للغذاء، والمشاركة في النسخة الثانية المرتقبة من القمة العالمية للأمن الغذائي تقام من 6 حتى 8 أكتوبر المقبل.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، الحدث بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يجمع مختلف مكونات منظومة الغذاء العالمية تحت سقف واحد، من خلال معرض دولي متكامل، وبرنامج ثري من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تجمع الخبراء والمختصين في مجال الغذاء ضمن القمة العالمية للأمن الغذائي، إلى جانب منصة متقدمة للأعمال بين الشركات تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الغذاء.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق منصة "تسوق في المعرض"، المتخصصة للتواصل المباشر بين الشركات والمستهلكين، وتتيح للزوار شراء المنتجات مباشرة من العارضين، بما يوفر فرصة فريدة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات.

كما يضم الحدث عدداً من الأجنحة الدولية التي تستعرض أحدث الابتكارات الغذائية إلى جانب المنتجات التقليدية من مختلف أنحاء العالم، بما يلبي احتياجات الأسواق العالمية المتغيرة ويواكب تطلعات المستهلكين.

ويستفيد العارضون من فرص استثنائية للوصول إلى أحد أسرع أسواق الأغذية والمشروبات نمواً وأكثرها ازدهاراً على مستوى العالم، فضلاً عن الاستفادة من فرص التواصل مع صناع القرار وواضعي السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الرئيسيين.

ويوفر الحدث منصة إستراتيجية للشركات الراغبة في دخول سوق دولة الإمارات، من خلال الوصول إلى شبكة واسعة من المشترين والمتخصصين والجهات المعنية في القطاع.

وتمثل النسخة الثانية من "القمة العالمية للأمن الغذائي" منصة محورية تجمع صناع السياسات والخبراء والباحثين والمبتكرين لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، مع التركيز على تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية العالمية، وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحلول المبتكرة في مجال الأمن الغذائي.

ويحظى المشاركون بفرصة حضور سلسلة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والنقاشات المتخصصة التي تتناول القضايا المهمة والمؤثرة في مستقبل الغذاء، وتستعرض الفرص الناشئة والتحديات العالمية في هذا المجال.

كما تركز القمة على الابتكار والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة.