"حيلة" و"دليل" يتألقان في ختام التمهيدي الثالث بمهرجان العين للهجن

العين في 18 سبتمبر/ وام / اختتمت اليوم منافسات السباق التمهيدي الثالث بمهرجان العين الثاني 2026 لسباقات الهجن، في ميدان الروضة، وسط مشاركة كبيرة بإقامة منافسات سن الحول والزمول لمسافة 5 كلم، في ختام التمهيدي الثالث.

وتصدرت “حيلة” لمحمد سلطان بن سعيد المالكي الشوط الأول بزمن قدره 7:59:22 دقيقة، وحصد " دليل"، لسعادة مطر حمد مطر بن عميرة الشامسي، لقب الشوط الثاني مسجلا 7:56:24 دقيقة.

وتوّجت “سمحة” لناصر شطيط بن سالم راشد الكتبي بلقب الشوط الثالث، مسجلة 8:04:22 دقيقة، وحقق “اقتراح” لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، لقب الشوط الرابع بـ 8:03:38 دقيقة.

وفاز “الجناح” لعلي حويل بن مهدي آل عامر بلقب الشوط الخامس بزمن قدره 8:12:95 دقيقة، وانتزعت “دهشة” لمبارك محمد بن سلطان الشامسي، لقب الشوط السادس، بزمن قدره 7:57:71 دقيقة.

وتألقت “أمسيه” لمحمد حمد بالسالومي الدرعي، في الشوط السابع وحصدت اللقب بزمن قدره 8:03:23 دقيقة، وفاز “شاهين” لعلي حمد بن سيف الأصلي الشامسي، بالمركز الأول في الشوط الثامن مسجلاً 8:11:04 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع، عن فوز “نوعية” لجمعة محمد بن طويلب المنصوري، بالمركز الأول محققة 7:59:89 دقيقة، وتصدرت “الغزيل” لمهير سعيد بن سالم رعش الشامسي الشوط العاشر بزمن قدره 8:00:60 دقيقة.

وانتزع “المتحد” لأحمد سعيد أحمد الحوته العامري لقب الشوط الحادي عشر بزمن قدره 8:05:20 دقيقة، بينما تفوق “خيال” لمحمد حمد بالسالومي الدرعي في الشوط الثاني عشر بـ8:05:07 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثالث عشر إلى “الظبي” لسليم حمد بالسالومي الدرعي، بزمن قدره 8:00:85 دقيقة، وحصد “مناور” لمحمد صالح بن جابر العامري لقب الشوط الرابع عشر مسجلا 8:04:57 دقيقة.

وكان لقب الشوط الخامس عشر من نصيب “غشوة” لسعيد خلفان بن حمد الحافري، بزمن قدره 8:03:06 دقيقة، بينما أحرز “هملول” لشامس يحيى بن علي يعيل المنهالي، لقب الشوط السادس عشر، بزمن قدره 7:59:09 دقيقة.

وشهد الشوط السابع عشر فوز “غازية” لمحفوظ خميس بن علي بالمركز الأول، مسجلة 8:06:23 دقيقة، كما فاز مشكور لسالم محمد سالم بن لاحج الكتبي بلقب الشوط الثامن عشر، مسجلاً 8:08:91 دقيقة.

وحصدت “عهود” لمحمد عوض بن طويرش الغفاري، لقب الشوط التاسع عشر، ثم اختتمت منافسات التمهيدي الثالث بفوز “هلاك” لمحمد سعيد بن لوتيه العامري بلقب الشوط العشرين بزمن قدره 8:04:81 دقيقة.