معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 يدشن النسخة العربية من "المصالحة"

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / دشن معرض أبوظبي الدولي للكتاب النسخة العربية من كتاب "المصالحة: مذكرات خوان كارلوس الأول، ملك إسبانيا"، الصادر عن مشروع "كلمة" للترجمة، التابع للمركز.

حضر حفل التدشين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى جانب ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، الذي ألقى كلمة تطرق فيها إلى أهمية وجوده في أبوظبي، التي وصفها بأنها كانت "محفزاً" للشروع في كتابة مذكراته التي تضمنت تجارب شكّلت مسيرة حياته، وأحداثاً ووقائع أسهمت في رسم ملامح إسبانيا الحديثة، مقدماً شهادة إنسانية وتاريخية صريحة على مرحلة حافلة بالقرارات والمنجزات والتحديات.

ويمثّل كتاب "المصالحة"، الذي أعد نسخته العربية الكاتب المغربي مبارك حسني، وثيقة تاريخية في غاية الأهمية، ذُكرت فيها سيرة الملك، واستعرضت أبرز التجارب، وأهمّ الأحداث الكبرى التي تخلّلت عهده.

وقدم الكاتب ناصر الظاهري قراءة في الكتاب تناولت مراحل مهمة في حياة الملك وتاريخ إسبانيا ورد ذكرها في الكتاب، الذي صيغ بالتعاون مع الكاتبة والمؤرخة الفرنسية لورانس ديبراي.

ولفت الظاهري إلى أن صفحات الكتاب تقود القارئ للتعرّف على الكثير من المحطّات، والمراحل التي شكّلت علامة فارقة في حياة الملك، وتخللها ذكريات جميلة في كل المدن التي زارها، وغيرها من المواقف الفاصلة والإشارات المهمة التي تضمنها.

ويروي الكتاب سيرة ذاتية تتداخل فيها التجربة الإنسانية مع تحولات السلطة وتعقيدات التاريخ، كاشفاً للقارئ جوانب مرحلة حاسمة اتسمت بالتناقضات والخيارات المفصلية، وأسهمت في رسم ملامح إسبانيا الحديثة.

ويحرص معرض أبوظبي الدولي للكتاب سنوياً على إطلاق كتب نوعية تثري المكتبة العربية، وتدعم صناعة النشر، وفي مقدمتها إصدارات مشروع كلمة للترجمة، الذي انطلق في العام 2007، بهدف إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ومؤازرة الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده أبوظبي لتعزيز حضورها في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.