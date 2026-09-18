مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وغرفة ومالية عجمان لإطلاق "باقة التصديق الموحد"

عجمان في 18 سبتمبر / وام / وقّعت وزارة الخارجية وغرفة عجمان ودائرة المالية بعجمان مذكرة تفاهم لإطلاق "باقة التصديق الموحد"، بهدف تعزيز التكامل الحكومي في مجال الخدمات الرقمية، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال الربط الإلكتروني، وتقديم خدمات متكاملة لإنجاز إجراءات إصدار وتصديق المستندات الصادرة عن غرفة عجمان.

وتهدف المذكرة إلى تمكين المتعامل من إنجاز ثلاث معاملات عبر طلب واحد، تبدأ بتصديق المستندات من غرفة عجمان، ثم تصديقها تلقائياً من وزارة الخارجية، وسفارة دولة الإمارات في بلد الوجهة، دون الحاجة إلى زيارة منصات الجهات المعنية بشكل منفصل.

كما تسهم "باقة التصديق الموحد"، في تبسيط رحلة المتعامل وتقديم الخدمة بصورة استباقية عبر القنوات الرقمية، بما يقلّص زمن إنجاز المعاملة إلى نحو ثلاث دقائق، بدلاً من ستة أيام عمل سابقًا، بواقع ثلاثة أيام داخل الدولة وثلاثة خارجها، إلى جانب إلغاء رسوم خدمة التوصيل.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن "باقة التصديق الموحد تعكس نهج الوزارة في تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتوحيد إجراءات التصديق داخل الدولة وخارجها ضمن رحلة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتختصر الوقت والجهد، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية، ويرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار.

وأكد سعادة سالم السويدي، المدير العام لغرفة عجمان، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة خدمات حكومية رقمية مترابطة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعامل، مشيراً إلى حرص غرفة عجمان على تبني حلول رقمية استباقية ومبتكرة تدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية وترفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وقال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن مشاركة الدائرة في "باقة التصديق الموحد" تأتي في إطار التزامها بتطوير الممكنات المالية والتشغيلية الداعمة للخدمات الحكومية المشتركة من خلال قنوات دفع رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة رحلة المتعامل وتسهيل إنجازها.

وأشار سعادته إلى أن نجاح المبادرة يقوم على تكامل الجهود بين الشركاء لتقديم خدمة متكاملة تقلل الوقت والجهد وتحقق أثراً ملموساً للمتعاملين وقطاع الأعمال، وتدعم توجهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة خدمات رقمية أكثر كفاءة واستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.