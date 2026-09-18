رونالدو يواصل مسيرته مع منتخب البرتغال

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / جدد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ثقته في قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بعدما ضمه إلى أول قائمة يعلنها منذ توليه قيادة المنتخب، استعداداً لخوض أولى مباريات الفريق في النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية، في خطوة تعكس استمرار الاعتماد على هداف المنتخب التاريخي ضمن مشروع المرحلة المقبلة.

وضمت القائمة مزيجاً من أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للمنتخب الذي نافس في كأس العالم 2026، حيث أكد جيسوس أن معيار الاختيار يقوم على الجاهزية الفنية والمستوى الذي يقدمه اللاعبون، مشدداً على أن جميع الأسماء تخضع للمعايير نفسها دون استثناء.

ويستعد المنتخب البرتغالي، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، لخوض 4 مباريات في البطولة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن بداية مشواره في الدفاع عن اللقب، في أول اختبار رسمي لجيسوس منذ تعيينه مديراً فنياً للمنتخب في يوليو الماضي عقب نهاية مشوار البرتغال في كأس العالم 2026.

ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، كتابة تاريخ استثنائي مع منتخب بلاده، بعدما خاض حتى الآن 233 مباراة دولية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات، كما سجل 146 هدفاً دولياً، ليبقى الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، منذ ظهوره الأول بقميص البرتغال عام 2003.

وخلال مسيرته الدولية الممتدة لأكثر من عقدين، قاد رونالدو المنتخب البرتغالي إلى أبرز إنجازاته، بإحراز لقب كأس الأمم الأوروبية 2016، ثم التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسختيه الأولى عام 2019 والأخيرة، ليظل أحد أبرز ركائز المنتخب في مختلف المراحل، بفضل خبرته وسجله التهديفي المميز.

وتضم قائمة البرتغال عدداً من أبرز نجوم الكرة الأوروبية، من بينهم روبن دياز، وبرونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا، ورافائيل لياو، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة التي يسعى جيسوس إلى دمجها تدريجياً ضمن تشكيلة المنتخب، في إطار التحضير للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.