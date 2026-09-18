إعلان تفاصيل مشاركة منتخب الجودو في بطولة العالم بأذربيجان

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو تفاصيل مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم المقررة في أذربيجان بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأكد أن منتخبنا سيشارك في البطولة استعداداً لأبوظبي "جراند سلام"، وستقام منافساتها على مدار 7 أيام، وتنطلق بالوزن الخفيف تحت 48 وتحت 60 كجم للرجال والسيدات.

وأشار إلى انطلاق مشاركة منتخبنا عبر بشيرات خرودي بوزن تحت 52 كجم، وبيان نارمند تحت 66 كجم، وإجراء القرعة بواسطة "تقنية الفيديو"، 3 أكتوبر تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي بالصالة الرياضية الدولية في باكو، بمشاركة 92 دولة "حتى الآن".

وكشف عن قائمة منتخبنا في البطولة وتضم محمد بيك ونجاد يزبيك تحت 73 كجم، وطلال شفيلي ومحمد مراد تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي تحت 52 كجم، وبيان نارمند تحت 66 كجم، وإليزا ليتيف تحت 78 كجم.

واطلع سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على التحضيرات الجارية في معسكر المنتخب المقام حاليا في ألمانيا استعداداً لبطولتي باكو وأبوظبي "جراند سلام"، وأهمية التحضير المميز للاستحقاقات المقبلة، بما يتماشى مع إستراتيجية الاتحاد في توفير أفضل الممارسات العالمية في تجهيز المنتخبات الوطنية.