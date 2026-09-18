ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي الثامن عشر

رأس الخيمة في 18 سبتمبر / وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، العرس الجماعي الثامن عشر، الذي أقيم برعاية سموه، بمشاركة 35 عريساً من أبناء الوطن.

وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء وذوي العرسان والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة يسودها الاستقرار والمودة، وأن يوفقهم الله في بناء أسر متماسكة تسهم في تعزيز تلاحم واستقرار مجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة في إنجاح العرس الجماعي.

من جانبهم، أعرب العرسان عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ودعم للمبادرات المجتمعية التي تسهم في تيسير الزواج على الشباب وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.