برعاية حمدان بن محمد .. "دبي مولاثون" تختتم فعاليات الدورة الثانية بمشاركة قياسية تجاوزت 160 ألف مشارك

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختُتمت فعاليات الدورة الثانية من مبادرة «دبي مولاثون»، المبادرة الرياضية المجتمعية التي نظّمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الدفاع، محققةً نجاحاً لافتاً وإقبالاً غير مسبوق عزز مكانتها كأحد أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية في المنطقة.

وشهدت المبادرة، التي امتدت على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر الجاري، مشاركة قياسية واستجابة مجتمعية واسعة، حيث تجاوز عدد المشاركين 160,475 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، سجّلوا مجتمعين أكثر من 290 مليون خطوة داخل مراكز التسوق والوجهات المشاركة، في أجواء جمعت بين النشاط الرياضي والتواصل المجتمعي، وأسهمت في ترسيخ مفهوم المشي والجري ضمن الممارسات اليومية لأفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في الارتقاء بالصحة وجودة الحياة.

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القطاع الرياضي في دبي يواصل مسيرة التميز من خلال المبادرات المجتمعية المبتكرة، وقال: "يسعدنا أن نشهد هذا التفاعل المجتمعي الاستثنائي، والمشاركة القياسية التي توجت ختام مبادرة (دبي مولاثون)، والتي تمثل إضافة نوعية لمسيرة التميز الرياضي والمجتمعي في الإمارة، لقد كان التنوع اللافت في أطياف المشاركين، والذي شمل كافة فئات المجتمع وشرائحه، من رياضيين محترفين، وهواة، ومبتدئين، إلى جانب الحضور المميز للعائلات، مشهدًا يعكس بوضوح تلاحم مجتمعنا النابض بالحيوية، ويترجم شغفه الحقيقي بالحركة والنشاط الإيجابي".

وأضاف بلهول: "الإقبال المجتمعي الواسع والمشهد الحضاري المتميز هو تجسيد حقيقي لنجاح رؤية واهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز جودة الحياة في دبي، وترسيخ مفهوم 'الرياضة أسلوب حياة' كركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي وسعيد، ونحن نؤكد أن النجاح الباهر لـ (دبي مولاثون) يصب مباشرة في صالح المستهدفات الاستراتيجية لـ(خطة دبي للرياضة 2033)، ويدعم مساعينا الرامية إلى زيادة أعداد ممارسي الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الرياضية المتنوعة لتعزيز صحة وحيوية أفراد المجتمع".

واختتم سعادته: "نُثمن هذه الروح الإيجابية العالية للمشاركين التي تؤكد أن دبي هي المدينة الأنشط في العالم، وأنها مدينة متجددة، وحيوية على الدوام، إننا نولي في إمارة دبي أهمية كبيرة لاستدامة الفعاليات المجتمعية الرياضية وتوفير بيئة محفزة للنشاط البدني طوال العام وفي مختلف المواسم، مبتكرين حلولاً رياضية شاملة تناسب أشهر الشتاء وأشهر الصيف على حد سواء، لتظل دبي الوجهة العالمية الأبرز التي توفر منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات الجميع".

من جانبه، أكد سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن النجاح التنظيمي الكبير والمشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المبادرة يعكسان كفاءة المنظومة الرياضية في الإمارة وقدرة كوادرنا الوطنية على تقديم حلول مبتكرة لاستدامة النشاط البدني طوال العام.

وقال: "أثبتت (دبي مولاثون) أنها نموذج رائد على المستوى العالمي في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وهي مبادرة انطلقت من دبي لجميع محبي ممارسة الرياضة والنشاط البدني في العالم بكل الأماكن والأوقات، فمن خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نجحنا في تحويل مراكز التسوق والوجهات الكبرى إلى ميادين رياضية تنبض بالحيوية والنشاط طوال أشهر الصيف، مقدمين تجربة رياضية متكاملة وآمنة لجميع أفراد المجتمع".

وشهدت الدورة الثانية زخماً كبيراً على مستوى تنوع الوجهات التي استضافت الفعاليات، حيث شملت أكثر من 8 مراكز تسوق ووجهات رئيسية في الإمارة، وتميّزت هذا العام ولأول مرة بانضمام مطار دبي الدولي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وابن بطوطة مول، إلى جانب الوجهات الرئيسية الشريكة مثل دبي مول، ودبي هيلز مول، ومردف سيتي سنتر، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وسيتي سنتر ديرة.

وتُوجت المبادرة بجدول حافل من الفعاليات الختامية النوعية، حيث شهد دبي هيلز مول تنظيم فعالية رياضية وجماهيرية خاصة جمعت سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة خليفة الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وعدد من أساطير الرياضة الإماراتية الذين شاركوا الجمهور تجارب المشي والجري والتفاعل المجتمعي.

وجرى تكريمهم تقديرًا لمسيرتهم الرياضية ومشاركتهم الفاعلة في المبادرة، ودورهم في إلهام الجمهور وتشجيعه على ممارسة الرياضة.

كما شهد دبي مول تنظيم الحدث الأبرز في ختام المبادرة من خلال إقامة ماراثون كامل داخل المركز بطول 42.195 كيلومتر، إلى جانب سباق نصف الماراثون 21 كيلومتراً، وسط إقبال قياسي من محترفي وهواة الجري.

وفي ختام المنافسات، جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباقي الماراثون ونصف الماراثون، تقديراً لأدائهم المميز.

وتضمّن برنامج الدورة الثانية أيضاً تنظيم أكثر من 14 سباقاً أسبوعياً أقيمت في مختلف المراكز المشاركة منذ انطلاق فعاليات المبادرة حيث جرى تكريم الفائزين بجوائز قيمة، ما أضفى على الفعاليات أجواء تنافسية مشجّعة، وحفّز المشاركين على تطوير مستوياتهم والمحافظة على انتظامهم في ممارسة الرياضة.

واحتفت المبادرة كذلك بيوم المرأة الإماراتية من خلال تنظيم فعاليات خاصة بالنساء، من بينها فعالية أقيمت في دبي مول بمشاركة سيدات من مختلف الأعمار والفئات، في أجواء عكست روح التفاعل والمشاركة الإيجابية، وعزّزت حضور المرأة في الفعاليات الرياضية المجتمعية.

كما شهدت الفعاليات الختامية أيضاً تكريم الشركاء والداعمين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة، وتوفير المقومات التنظيمية والتشغيلية التي مكّنتها من استيعاب الإقبال المتزايد وتقديم تجربة رياضية مجتمعية متكاملة.

وثمّن مجلس دبي الرياضي جهود الشركاء وتعاونهم على مدار ثلاثة أشهر، ودورهم في تهيئة المواقع وتنظيم الفعاليات وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة.

وحظيت المبادرة منذ انطلاقها بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تكاملت الجهود للإسهام في تعزيز جودة الحياة وصحة الموظفين وأفراد المجتمع، واستقطاب آلاف الموظفين وأسرهم للمشاركة الفاعلة في فعاليات المبادرة.

كما أسهم الرعاة الرسميون في دعم نجاح «دبي مولاثون»، وشملت قائمة الرعاة كلاً من «يانغو جروب»، و«هواوي»، و«خدمة الأمين»، و«ماي دبي».

وتأتي المبادرة في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، ودعماً لمستهدفات عام الأسرة 2026، من خلال تشجيع الأسر على ممارسة الأنشطة الرياضية معاً في بيئة آمنة ومريحة، بما يعزز التماسك الأسري، ويرسخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة «دبي مولاثون» في عام 2025 لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة المشي والجري خلال الصيف داخل المراكز التجارية.

وحققت دورتها الأولى رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأكبر عدد من المشاركين في سباق جري داخل مركز تجاري، بمشاركة أكثر من 1300 شخصاً في سباق واحد أقيم في دبي هيلز مول.