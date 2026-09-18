سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرتي شهيدي الوطن والواجب عبدالله المنهالي وسعيد الشامسي

العين في 18 سبتمبر/ وام/ قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرتي شهيدي الوطن والواجب، الشهيد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والشهيد المرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة.

وأعرب سموه، خلال زيارته منزلي أسرتي الشهيدين في مدينة العين، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يمن على ذويهما بالصبر والسلوان.