تفاهم بين الاتحاد للطيران و"الإمارات للمصارعة" لتعزيز نمو اللعبة

أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / وقعت الاتحاد للطيران، مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات للمصارعة لتصبح الناقل الجوي الرسمي والشريك الإستراتيجي للاتحاد، مما يعزز التزامها بدعم الرياضة والرياضيين والمجتمعات في جميع أنحاء الإمارات.

وتم توقيع المذكرة على هامش معرض سوق السفر العربي "ATM" في مركز دبي التجاري العالمي، وتجمع هذه الشراكة بين مؤسستين إماراتيتين تتشاركان طموحًا واحدًا لدعم التميز والفرص والشمول من خلال الرياضة.

وبموجب المذكرة، ستدعم الاتحاد للطيران أنشطة الاتحاد وتطوير رياضييه، مع توفير فرص جديدة للتواصل مع الجماهير والمجتمعات من خلال المسابقات والمنصات الرقمية والمبادرات الشعبية.

كما ستحتفظ الشركة بحقوق تسمية مركز التدريب الرئيسي لاتحاد الإمارات للمصارعة، مما يعزز دعمها للاتحاد ورياضييه.

وسيركز هذا التعاون بشكل خاص على التطوير المستمر لرياضة المصارعة النسائية، حيث ستقدم الاتحاد للطيران دعمًا استراتيجيًا للمبادرات المصممة لزيادة مشاركة النساء وتهيئة السبل للجيل القادم من الرياضيات.

وقع مذكرة التفاهم الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، وآريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان : تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة اتحاد الإمارات للمصارعة نحو بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، بما يدعم خططنا لتطوير رياضة المصارعة في دولة الإمارات.

وأضاف: نتطلع من خلال تعاوننا مع الاتحاد للطيران إلى توسيع مجالات التعاون وخلق فرص جديدة تسهم في دعم الرياضيين والمنتخبات الوطنية ودعم مشاركتهم في البطولات والفعاليات المختلفة.

وقال: نؤمن بأهمية الشراكات النوعية في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق تطلعاته للمرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص للرياضيين وتعزيز نمو رياضة المصارعة في دولة الإمارات.

وقال آريك دي: من خلال شراكتنا مع اتحاد الإمارات للمصارعة، نفخر بالمساهمة في دعم مسيرة الرياضيين الإماراتيين، من ملاعب التدريب إلى الساحة العالمية.

وأوضح انه بالنسبة للاتحاد للطيران، يشكل هذا التعاون جزءاً من التزامها الأوسع بدعم الرياضة في دولة الإمارات، ويعكس دورها في ربط الأفراد والمجتمعات والفرص داخل الدولة وحول العالم.