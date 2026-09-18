إطلاق مشروع "الوادي" السكني بجزيرة ياس باستثمارات تبلغ 6 مليارات درهم

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام / أطلقت شركة "كوزمو للتطوير العقاري"، المشروع المشترك بين مجموعة "فلاج القابضة" ومجموعة "ريبورتاج"، مشروع "الوادي"، الوجهة السكنية متعددة الاستخدامات في جزيرة ياس، باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات درهم.

وتتولى "ريبورتاج" الإشراف على المشروع بدءاً من التطوير والتنفيذ وصولاً إلى الإدارة طويلة الأجل، فيما يقام "الوادي" على مساحة أرض تبلغ نحو 140.7 ألف متر مربع، ويضم 3950 وحدة سكنية.

ويمتد المشروع على قناة ياس في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن منطقة سكنية متنامية على الواجهة المائية، تحتضن مشاريع فاخرة وأخرى سكنية مخصصة للمواطنين، إلى جانب متنزهات طبيعية على أطراف القناة، فيما يستلهم "الوادي" هويته من طبيعة دولة الإمارات ومسار المياه عبر الأودية.

وقال أندريا نوتشيرا، المدير العام لشركة "كوزمو للتطوير العقاري" والعضو المنتدب لـ"مجموعة ريبورتاج"، إن مشروع "الوادي" يسهم في تعزيز جاذبية أبوظبي المتنامية كوجهة للسكان والمستثمرين والزوار، من خلال وجهة متكاملة ومتميزة في جزيرة ياس.

وقال عدنان ترين، العضو المنتدب في "فلاج القابضة"، إن جزيرة ياس توفر بيئة متميزة لمشروع بهذا الحجم والطموح، وأن "الوادي" صمم ليتكامل مع النمو المتواصل الذي تشهده أبوظبي كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والسياحة.