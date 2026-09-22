"الموارد البشرية بالفجيرة" تنظّم برنامجاً متخصصاً وفق منهجية "CIPD"

الفجيرة في 22 سبتمبر/ وام/ نظّمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، البرنامج التدريبي «ممارسة إدارة الموارد البشرية وفق منهجية "CIPD"، بمشاركة 30 موظفاً .

ويُقام البرنامج على مدى ستة أيام تدريبية، من 22 إلى 30 سبتمبر الجاري في فندق البحر، وذلك في إطار حرص الدائرة على تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزية العاملين في مجال الموارد البشرية، وتزويدهم بأحدث المعارف والممارسات المهنية.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمفاهيم الحديثة والدور الاستراتيجي للموارد البشرية وفق منهجية المعهد البريطاني للتنمية البشرية والمهنية «CIPD»، وتعزيز قدرات المشاركين على إدارة دورة حياة الموظف، بدءاً من استقطاب الكفاءات واختيارها، وصولاً إلى تعزيز تجربتها والمحافظة على المواهب، إلى جانب تنمية مهاراتهم في تخطيط القوى العاملة وإدارة الأداء والتعلم والتطوير.

ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور، من أبرزها الأسس المهنية والسلوكيات الأخلاقية في إدارة الموارد البشرية، وتخطيط القوى العاملة واستقطاب الكفاءات وتعيينها، ودورة حياة الموظف وتجربته والمشاركة الوظيفية، فضلاً عن إدارة الأداء والتعلم والتطوير وقياس أثرهما.

كما يناقش البرنامج توظيف التحول الرقمي والبيانات في تطوير ممارسات الموارد البشرية، ويتضمن إعداد مشروعات تطبيقية تسهم في تحويل المعارف المكتسبة إلى حلول وممارسات عملية تدعم كفاءة العمل المؤسسي.