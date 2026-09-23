شرطة الشارقة تعزز الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم بملتقى الراوي

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / تقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مشاركتها في النسخة الـ(26) من ملتقى الشارقة الدولي للراوي لعام 2026 المقام في معهد الشارقة للتراث حزمة من الورش والبرامج التوعوية التي تستهدف الأطفال وأسرهم وتتناول عدداً من الموضوعات الأمنية والمجتمعية بأساليب تفاعلية وذلك حتى يوم السبت المقبل.

وأكد العميد فيصل بن نصار مدير عام الإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع أن مشاركة شرطة الشارقة في ملتقى الراوي تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الأطفال وأسرهم والاستفادة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية في إيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة وتفاعلية تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز مفاهيم الأمن والوقاية والمسؤولية المجتمعية لدى النشء.

تتضمن المشاركة أربعة محاور رئيسة تشمل الأمن والسلامة المرورية والمجتمع والوعي بخطورة المواد المخدرة إلى جانب عرض مجموعة من الإصدارات التوعوية الموجهة للأطفال وأسرهم علاوة على تنظيم منصة تفاعلية تعتمد على صور ومواقف توعوية تتيح للأطفال التعبير بأسلوبهم وخيالهم عن السلوكيات الصحيحة والخاطئة في مجالات السلامة المرورية والأمنية والمجتمعية وتحويل المواقف والصور إلى رسائل توعوية تعزز السلوك الإيجابي لديهم.