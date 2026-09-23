حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يواصلان تقبّل التعازي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد لليوم الثاني بحضور أحمد بن محمد

دبي في 23 سبتمبر/وام/ واصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الأربعاء) في مجلس زعبيل بدبي، تقبّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لليوم الثاني على التوالي.

كما تقبّل التعازي إلى جانب سموّهم، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة؛ وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية؛ وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقبّل سموّهم التعازي من وفد عراقي رفيع المستوى، برئاسة معالي إحسان العوادي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تقبّل سموّهم التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، ومن قيادات وضباط الدفاع المدني في دبي، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة لدى دولة الإمارات، وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.