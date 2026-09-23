منتخبنا يختتم استعداداته بصفوف مكتملة لمواجهة اليمن غدا في "خليجي 27 "

جدة في 23 سبتمبر/ وام/ اختتم منتخب الإمارات مساء اليوم استعداداته لمواجهة نظيره اليمني غداً الخميس، في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بإجراء مرانه الأخير على ملعب نادي جدة، بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش.

ركز الجهاز الفني خلال المران على وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والخططية، قبل مواجهة اليمن، التي يستهل بها الفريق مشواره في البطولة المقامة بمدينة جدة.

وأكد إسماعيل راشد، مدير المنتخب، أن الجهاز الفني لمس استجابة كبيرة من اللاعبين للأفكار الفنية التي يسعى المدرب زلاتكو داليتش إلى تطبيقها، رغم قصر فترة الإعداد التي سبقت البطولة.

وقال إن المدرب يحرص خلال المحاضرات والتدريبات على الإشادة بعطاء اللاعبين والمجهود الذي يبذلونه، مشيراً إلى أن خوض نحو 6 أو 7 حصص تدريبية فقط لم يكن كافياً لتطبيق جميع الأفكار الفنية بالشكل المطلوب، إذ يحتاج أي مدرب إلى فترة أطول للعمل مع اللاعبين.

وأضاف: «هذا ليس عذراً، ولكن لحسن الحظ فإن اللاعبين لديهم استجابة كبيرة لتعليمات المدرب ورؤاه ، ونتمنى أن يترجموا من خلال المباريات ما تدربوا عليه خلال الفترة الماضية».

وأوضح إسماعيل راشد أن ارتباط عدد من اللاعبين بالمشاركة مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا للنخبة أثر في برنامج إعداد المنتخب، لكن في الوقت نفسه، ومن خلال التدريبات والعطاء الذي نشاهده من اللاعبين، هناك ثقة بأن الفريق سيظهر بمستوى مشرف».

وحول جاهزية اللاعب غويليرمي بالا، أوضح مدير المنتخب أن اللاعب عاد إلى التدريبات، و يتعامل الجهازان الفني والطبي مع حالته دون استعجال، حرصاً على اكتمال جاهزيته.

وأكد إسماعيل راشد أن جماهير الإمارات تمثل أحد مصادر الدعم المهمة للمنتخب خلال البطولة، مشيراً إلى أن الجماهير اعتادت مساندة المنتخب في مختلف مشاركاته.