القافلة الوردية تطلق حملتها الوطنية في الأول من أكتوبر المقبل

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام / تطلق جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الأول من أكتوبر المقبل حملة القافلة الوردية لعام 2026 تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي عبر برنامج متكامل يضمّ الفحوصات المجانية والمبادرات والفعاليات المجتمعية والجلسات التوعوية في مختلف أنحاء الدولة تجسيداً لإيمان الجمعية بالمسؤولية المجتمعية وضمان جودة حياة جميع أفراد المجتمع.

وتأتي حملة هذا العام امتداداً للنجاح الذي حققته نسخة العام الماضي والتي وفّرت أكثر من 19 ألف فحص مجاني لـ17,458 امرأة و2,244 رجلاً وفي إطار الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي تواصل القافلة الوردية هذا العام توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها لتمنح الأفراد والعائلات والشركات ومختلف فئات المجتمع فرصاً متنوعة للإسهام في الحملة والتفاعل مع مبادراتها.

وعلى مدار شهر كامل تسعى الحملة إلى جعل خدمات فحص صحة الثدي متاحةً لجميع أفراد المجتمع مع العمل على تعزيز ثقافة الفحص الدوري وتشجيع الجميع على الاهتمام بصحتهم وحثّ من حولهم على القيام بالمثل.

وخلال أكتوبر تستقبل تسع عيادات ثابتة تابعة للقافلة الوردية أفراد المجتمع في تسعة مواقع بمختلف أنحاء الإمارات تشمل مشرف مول في أبوظبي والعين مول ومكاني زاخر في العين وسيتي ووك في دبي وواجهة المجاز المائية والذيد مول في الشارقة وأم القيوين مول في أم القيوين ورأس الخيمة مول في رأس الخيمة ولولو مول في الفجيرة بما يسهّل الوصول إلى خدمات فحص سرطان الثدي طوال الشهر.

وتجوب العيادات المتنقلة التابعة للقافلة الوردية مختلف أنحاء الإمارات طوال شهر أكتوبر لتصل بخدمات الفحص والتوعية بصحة الثدي إلى شرائح أوسع من المجتمع وتشمل جولاتها المجمعات السكنية ووجهات التسوق والترفيه والجامعات ومقار العمل في الجهات الحكومية والخاصة بما يجعل خدمات الكشف المبكر أقرب وأسهل وصولاً كما توفّر العيادات فحوصات سريرية مجانية للثدي وتصوير الماموغرام وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة.

وإلى جانب جولاتها الميدانية تتيح القافلة الوردية للشركات والمؤسسات التعليمية حجز العيادات وتنظيم أيام مخصصة لصحة الموظفين والطلبة إلى جانب جلسات توعوية تتناول العلامات والأعراض التي ينبغي الانتباه إليها وطرق الفحص الذاتي وأهمية إجراء الفحوصات الدورية.

وقالت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: يمثّل الكشف المبكر أحد أهم السبل لتحسين فرص علاج سرطان الثدي ولذلك نحرص على جعل خدمات الفحص أكثر سهولة وقرباً من أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات ولا تقتصر جهودنا هذا العام على توفير المزيد من فرص الفحص بل تمتد إلى تشجيع العائلات والأصدقاء ومختلف فئات المجتمع على دعم النساء من حولهم وحثّهن على الاهتمام بصحتهن وإعطائها الأولوية ومن خلال توفير الفحوصات على نطاق أوسع ومواصلة جهود التوعية طوال شهر أكتوبر نسعى إلى جعل الكشف المبكر خطوة بسيطة واستباقية يتبناها المزيد من أفراد المجتمع.

وتعود فعالية القافلة الوردية المجتمعية إلى الجادة في الشارقة بنسختها الثالثة بالتعاون مع أرادَ للتطوير العقاري وذلك من 2 إلى 4 أكتوبر يومياً وتجمع الفعالية المجتمعية بين التوعية الصحية والأنشطة المجتمعية في أجواء عائلية مفتوحة للجميع، مع إتاحة خدمات الفحص للنساء والرجال.

وتتيح الفعالية للزوار إجراء الفحوصات السريرية المجانية للثدي وتصوير الماموغرام فيما يقدّم على مدار ثلاثة أيام برنامجاً متنوعاً من الأنشطة المجتمعية وورش العمل التوعوية إلى جانب مناطق الألعاب والفعاليات الترفيهية المخصصة للأطفال.

وتحظى الحملة بدعم شبكة واسعة من الشركاء والرعاة في مختلف أنحاء دولة الإمارات وتنضم نفط الهلال إلى القافلة الوردية لعام 2026 بصفتها الشريك الرئيسي للحملة وتضم قائمة الرعاة والداعمين أرادَ للتطوير العقاري وإنوفو للإدارة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" وسلطان بن علي العويس للعقارات ومدينة الشارقة للإعلام "شمس" ومجموعة المروان وبنك حبيب ونادي الشارقة للسيارات القديمة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة "سيوا" ومياه زلال ويوروب كار وهيئة الشارقة للمتاحف ومكاني العقارية ولاين للاستثمار والعقارات.

ويشمل الشركاء الطبيون الداعمون للحملة مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام ومستشفى زليخة ومستشفى الجامعة بالشارقة ومستشفى أن أم سي رويال الشارقة والمستشفى الكندي حيث يدعم هؤلاء الشركاء إحالة الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحوصات إضافية بعد الفحص الأولي.

ودعت القافلة الوردية مختلف فئات المجتمع إلى أداء دور فاعل في نشر الوعي بصحة الثدي طوال شهر أكتوبر ويمكن للجمهور دعم الحملة من خلال زيارة إحدى العيادات الثابتة والمشاركة في الفعاليات المجتمعية وتشجيع أفراد العائلة والأصدقاء على الاهتمام بالكشف المبكر كما يمكن للمؤسسات والشركات الإسهام في هذه الجهود عبر استضافة إحدى العيادات أو تنظيم جلسات توعوية وأيام مخصصة لصحة الموظفين أو عقد شراكات مع الحملة لتوسيع نطاق وصولها إلى المزيد من مقار العمل والمجتمعات.

ومن خلال برنامج الفحوصات الذي يغطي مختلف أنحاء الدولة وما يصاحبه من فعاليات ومبادرات مجتمعية تواصل حملة القافلة الوردية لعام 2026 جهود جمعية أصدقاء مرضى السرطان لتسهيل الوصول إلى خدمات الكشف المبكر وتشجيع المزيد من أفراد المجتمع في دولة الإمارات على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.