منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، يسهم في رسم الإستراتيجيات الدولية لمنع الجريمة

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يمثل الأمانة العامة لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، أن منتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي انطلق اليوم في أبوظبي يسهم في رسم السياسات والاستراتيجيات الدولية لمنع الجريمة.

وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هناك شراكة وثيقة مع دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في أبوظبي من 26 سبتمبر الحالي حتى 1 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن ملتقى الشباب يعزز دورهم ووصول صوتهم إلى متخذي القرار، حتى يكون جزءا من توصيات إعلان أبوظبي في ختام المؤتمر، موضحا أن المشاركة من الشباب على مستوى أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، مهمة للخروج بتوصيات تضم رؤاهم وأفكارهم.

وشهد المنتدى الذي انطلق اليوم في مركز أدنيك أبوظبي مشاركة 62 شاباً وشابة من حوّل العالم، من بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى الدولة، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد الرائد الدكتور حمد الدرمكي رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية، أن المشاركة في المنتدى تمنح الشباب فرصة اتخاذ القرار والمشاركة في كتابة وثيقة دولة الإمارات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة وسيادة القانون.

وقالت المشاركة ياسمين الأميري، إن المشاركة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، تعزز وعي الشباب وتثقيفهم، وترسيخ دورهم، خصوصا أن الشباب في دولة الإمارات شركاء في مثل هذه المبادرات، بدور فعّال وإيجابي.

وأشار عمر الشحي عضو مجلس الشباب في النيابة العامة، إلى أهمية هذه المبادرة في تأكيد دور الشباب في صناعة السياسات، والاستماع إلى تطلعاتهم وأفكارهم، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة لمستقبل أكثر أمانا واستدامة.

ووصفت المشاركة بثينة أحمد الشحي، المنتدى، بأنه يعزز وصول صوت الشباب إلى العالم الخارجي، بالوعي الذي يمنحهم تثقيف الجيل الحالي خصوصا مع الانفتاح الكبير على العالم الإلكتروني من خلال الألعاب المختلفة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم الدولية.