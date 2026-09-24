"ميدام دبي 2026" ينطلق بمشاركة 108 دول

دبي في 24 سبتمبر/ وام / انطلقت في دبي اليوم أعمال النسخة الـ11 من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام دبي 2026"، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمبتكرين من أكثر من 108 دول .

وقال الدكتور خالد سالم النعيمي رئيس المؤتمر وجمعية "ميدام" إن مدينة دبي أصبحت مركزا عالميا للمعرفة والابتكار، ونسعى من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة تتيح للمشاركين والحضور تبادل الخبرات والمعارف، وتعزز التعاون وتسهم في بناء روابط علمية راسخة ومستدامة ضمن برنامج حافل يمتد لثلاثة أيام من التعليم الطبي المستمر، والتبادل المعرفي، والتدريب السريري المتقدم.

ويضم البرنامج العلمي لنسخة هذا العام من الحدث محاور شاملة تغطي الأمراض الجلدية، والإجراءات التجميلية، وجراحات الجلد، وتطبيقات الليزر، بالإضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية.

وتتخلّل البرنامج جلسات رئيسية، وعروض تطبيقية حية، وورش عمل سريرية يشرف عليها خبراء ومختصون عالميون.