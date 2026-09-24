بلجيكا تعزز التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

بروكسل في 24 سبتمبر / وام / أعلنت بلجيكا تعزيز تعاونها الأمني وتبادل المعلومات، في إطار الأطر القانونية، مع وكالات الأمن الأمريكية، وفي مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كينتان، عقب مباحثات أجراها في واشنطن مع مسؤولين في الاستخبارات ومكافحة المخدرات والأمن القومي، إن مدير الـ(FBI) كاش باتيل عرض تدريب الشرطة البلجيكية على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أهمية هذا التعاون، الذي أسفر في وقت سابق عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة أنتويرب، التي يحظى ميناؤها باهتمام أمريكي خاص، مشيرا إلى أن مواجهة شبكات المخدرات تمثل أولوية مشتركة دفعت بلجيكا إلى إعلان حالة طوارئ وطنية مؤخرا.

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