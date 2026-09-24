سلوفاكيا تستضيف المحطة السادسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة

سامورين - سلوفاكيا في 24 سبتمبر/ وام / تستضيف منطقة سامورين في جمهورية سلوفاكيا غداً الجولة السادسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، وتتألف من 8 سباقات على مدى 3 أيام.

وتقام السباقات بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد السلوفاكي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي، ويقام إلى جانب السباق الرئيسي البالغ طوله 160 كلم، 7 سباقات أخرى.

وينطلق اليوم الأول بسباق دولي للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، ويتنافس خلاله 21 فارساً وفارسة، ثم يقام في اليوم التالي السباق الرئيسي، لمسافة 160 كلم بمشاركة 18 فارساً وفارسة، بجانب سباق دولي لمسافة 140 كلم ويشهد مشاركة 10 فرسان وفارسات.

وتتواصل الفعاليات بإقامة سباق دولي لمسافة 120 كلم بمشاركة 19 فارسا وفارسة، وآخر لمسافة 120 كلم ويتنافس خلاله 13 فارسا وفارسة، بجانب سباق دولي لمسافة 100 كلم بمشاركة 19 فارسا وفارسة، بالإضافة إلى سباق دولي للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم بمشاركة 9 فرسان وفارسات، ثم يختتم المهرجان بسباق دولي لمسافة 100 كلم، ويشهد مشاركة 18 فارساً وفارسة.