منتخب الإمارات يفوز على نظيره اليمني برباعية في "خليجي 27"

جدة في 24 سبتمبر / وام / استهل منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، بفوز كبير على نظيره اليمني بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد، بعدما افتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل في الدقيقة 26، وأضاف المدافع اليمني نادر سهل الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 36، إثر عرضية من ماركوس ميلوني، قبل أن يعزز لوان بيريرا تقدم الإمارات بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وأضاف خيمينيز الهدف الرابع لمنتخب الإمارات والثاني له في المباراة بالدقيقة 52.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي قطر والبحرين التي تقام لاحقا ضمن الجولة ذاتها.

ويلتقي منتخب الإمارات في الجولة الثانية مع نظيره البحريني، الأحد المقبل، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة.