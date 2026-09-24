الهلال الأحمر ينظم زيارة تطوعية لتعزيز التواصل مع كبار السن بالشارقة

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام / نظم مركز الشارقة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، زيارة إلى دار رعاية المسنين في إمارة الشارقة، بمشاركة نحو 25 متطوعاً ومتطوعة من الهيئة، وذلك في إطار تعزيز قيم العمل الخيري والتطوعي والمسؤولية المجتمعية.

وتضمنت الزيارة عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، شملت مجالسة كبار السن والتفاعل معهم وتنظيم المسابقات، إلى جانب تقديم وجبات تراثية وتوزيع الهدايا، بما أسهم في توفير أجواء من التفاعل والفرح، وتعزيز التواصل معهم.

وقالت نادية الهرمودي، رئيسة قسم المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن زيارة كبار السن تمثل جانباً مهماً من العمل التطوعي، مشيرة إلى أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على تقديم الهدايا والوجبات، وإنما يتجاوز ذلك إلى الاهتمام بهم ومشاركتهم الوقت والتواصل معهم.

وأضافت أن العطاء في العمل التطوعي لا يقتصر على الجانب المادي، وإنما يشمل الزيارة والابتسامة والكلمة الطيبة والسؤال والاهتمام، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعزز الجانب الإنساني للعمل التطوعي وتترك أثراً إيجابياً لدى المتطوعين وكبار السن.

وأعربت الهرمودي عن شكرها للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في تنظيم الفعالية، ولإدارة دار رعاية المسنين على حسن الاستقبال، مؤكدة أهمية مواصلة تنظيم المبادرات التي تعزز التواصل المجتمعي وترسخ قيم التكافل والعطاء.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والاهتمام بكبار السن.