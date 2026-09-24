بلدية الفجيرة وقطارات الاتحاد تبحثان الخطط التطويرية للمرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية

الفجيرة في 24 سبتمبر / وام / عقدت بلدية الفجيرة اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي قطارات الاتحاد، جرى خلاله استعراض الخطط التطويرية المستقبلية لمسار القطار، ومناقشة مستجدات المرحلة الثانية من المشروع، إلى جانب بحث آليات التنسيق والتعاون المشترك بشأن المسارات والمناطق المرتبطة بالمشروع في إمارة الفجيرة.

وتناول الاجتماع أهمية تكامل مسار القطار مع الخطط العمرانية ومشروعات البنية التحتية في الإمارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكة النقل، وتسهيل حركة الركاب والبضائع، وتحقيق الربط الفعّال بين المناطق السكنية والحيوية والمراكز الاقتصادية واللوجستية.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أهمية هذا المشروع الإستراتيجي في دعم منظومة النقل المتكاملة وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الإمارة، مشيرا إلى أن تطوير شبكة السكك الحديدية سيسهم في جذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية واللوجستية، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزا إستراتيجيا للتجارة والخدمات.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لدعم تنفيذ المراحل المقبلة من المشروع، بما يواكب الخطط التنموية لإمارة الفجيرة، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تطوير حلول نقل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة.