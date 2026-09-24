اختتام فعاليات منتدى العين لأعمال المستقبل 2026

العين في 24 سبتمبر/ وام / اختُتمت اليوم الخميس في مركز أدنيك العين فعاليات "منتدى العين لأعمال المستقبل 2026"، الذي أقيم على مدار يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الخاص، والنخب الاستثمارية والخبراء، لرسم ملامح الخارطة الاقتصادية والحرص على تعزيز التنافسية الاستثمارية لمنطقة العين.

افتُتحت أعمال المنتدى في يومه الأول بالتركيز على محاور "الاستثمار في مستقبل العين"، حيث ألقى معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمة رئيسية أكد فيها على الرؤية الإستراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتلتها كلمة لمعالي محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، سلط خلالها الضوء على دور التخطيط الحضري والبنية التحتية المتطورة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وارتقاء بجودة الحياة.

وشهد اليوم الأول جلسات حوارية بارزة شملت تطوير الكوادر الوطنية حيث تم مناقشة تعزيز دور الكفاءات الوطنية في دعم النمو الاقتصادي بمشاركة قيادات من "كيزاد" ودائرة التنمية الاقتصادية كما شهد جلسة حول الصناعة والتصنيع المتقدم حيث تم استعراض مقومات التصنيع المتقدم والتصدير للأسواق العالمية مع سارة المعمري، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" ومحمد علي الكمالي من مكتب أبوظبي للاستثمار.

وجلسة اخرى بعنوان رأس المال البشري والصحة شارك فيها معالي محمد تاج الدين القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومعالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تحدثوا خلالها عن التكامل بين التعليم والرفاه المجتمعي، إضافة إلى كلمة لمعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، حول قطاع علوم الحياة والصحة كركيزة اقتصادية جديدة.

كما شهد اليوم الأول جلسة بعنوان التمويل والاستثمار والبنية التحتية ناقشت الجلسة دور القطاع المصرفي وأسواق المال بمشاركة مسؤولين من بنك أبوظبي التجاري ومؤسسة "ستيت ستريت"، إلى جانب استعراض جاهزية قطاع الطاقة والبنية التحتية بمشاركة كبار المسؤولين وجلسة اخرى بعنوان الشركات العائلية والقطاع الخاص حيث تم تسليط الضوء على استدامة الشركات العائلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع التنموية.

وركز اليوم الختامي على محور "بناء اقتصاد المستقبل"، بدأ بكلمة من سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتطرق جدول الأعمال إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والتكنولوجية الحيوية منها الهندسة المتقدمة والتنقل الذكي حيث استعرض منصور الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "سند"، استثمارات الشركة في صناعات الطيران والهندسة المتقدمة، بينما تناولت الجلسة دور الأنظمة الذكية والمركبات الذاتية القيادة في تشكيل مستقبل التنقل بالعين.

وفي جلسة بعنوان الابتكار والأمن الغذائي ناقش خبراء AgriTech والزراعة الحديثة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومؤسسة "سيال" ومزارع "بيور هارفيست" إستراتيجيات التحول الزراعي والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية.

وبحثت جلسة بعنوان التجارة والمناطق اللوجستية سبل تسريع الحركة التجارية عبر الموانئ الجافة والممرات التجارية الذكية بالتعاون مع أجهزة الجمارك في حين استعرضت جلسة بعنوان تمكين رواد الأعمال والامتياز التجاري "Franchise" خيارات التوسع للعلامات التجارية المحلية وتطوير البيئة الريادية بدعم من جمعية الإمارات للامتياز التجاري، ومركز "هب 71"، وصندوق خليفة لتمويل المشاريع.

واختتمت فعاليات المنتدى بجلسة بعنوان جودة الإدارة والتميز المؤسسي حيث تم مشاركة التجارب الناجحة للحاصلين على "جائزة الشيخ خليفة للتميز" لنقل ممارسات الجودة والاستدامة للشركات المحلية.

وشهد المنتدى على مدار اليومين اجتماعات مطابقة الأعمال، بمشاركة كبرى الجهات والشركات الوطنية مما أتاح فرصاً ملموسة للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل التوريد الكبرى.

وكرم المنتدى الشركاء والرعاة الذين ساهموا في إنجاح الحدث، وسط تأكيدات من المشاركين على أن مخرجات "منتدى العين لأعمال المستقبل 2026" تشكل محطة مفصلية لتعزيز بيئة الأعمال وتدفق الاستثمارات لمنطقة العين خلال المرحلة القادمة.