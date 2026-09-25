ايدج تطلق تحدياً هندسياً لطلبة الجامعات والخريجين

أبوظبي في 25 سبتمبر /وام/ أطلقت مجموعة ايدج تحدياً هندسياً وطنياً موجهاً لطلبة الجامعات والخريجين الجدد، ضمن مسابقة رواد التكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتقام المسابقة في إطار المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمنح المشاركين فرصة العمل على تحديات واقعية تطرحها مؤسسات رائدة في دولة الإمارات، بهدف تطوير نماذج أولية عملية وحلول قابلة للتطبيق، وليس الاكتفاء بالأفكار والمفاهيم النظرية.

ويركز تحدي ايدج على ابتكار حلول تضمن اتصالاً شبكياً متواصلاً وسلساً عبر شبكات الـ"واي فاي" والجيل الخامس والأقمار الصناعية والشبكات السلكية، ويتمحور حول مسألة عملية واضحة هي "كيف يمكن الحفاظ على جودة تجربة المستخدم واستمرارية الاتصال أثناء انتقاله بين تقنيات الشبكات المختلفة ومناطق التغطية".

وقالت سناء الضاومي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والفعالية المؤسسية في ايدج: "يبدأ التحول الحقيقي من خريج إلى مهندس عندما تنتقل المعرفة من القاعات الدراسية إلى مواجهة تعقيدات الواقع، ونطمح في ايدج، إلى أن تتجاوز المواهب الشابة البحث عن الإجابة الصحيحة، لتتعلم كيفية تحديد المشكلة، واختبار الافتراضات، واتخاذ قرارات مدروسة، وتحمل مسؤولية الحلول التي تطورها".

وأضافت أن إتاحة هذه التجارب العملية للمواهب الإماراتية في مرحلة مبكرة تعزز الثقة وحسن التقدير والقدرات التقنية التي يحتاج إليها القطاع مستقبلاً، لافتة إلى أن الاستثمار في هذه القدرات هو استثمار مباشر في طموح دولة الإمارات التكنولوجي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.

ويمكن للفرق، التي تضم 3 إلى 4 أعضاء، التقدم للمشاركة عبر منصة "ChallengeON"، وهي المنصة الوطنية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتحديات الابتكار.

ويُفتح باب التقديم لطلبة الجامعات في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وكذلك للخريجين خلال عامين من إتمام دراستهم. ويمكن تشكيل الفرق من مختلف جامعات دولة الإمارات أو عبر منصة "ChallengeON".