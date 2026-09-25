سباق "جري سفاري" الشارقة ينطلق 4 أكتوبر

الشارقة في 25 سبتمبر/ وام/ ينظم مجلس الشارقة الرياضي، جري سفاري الشارقة 4 أكتوبر المقبل في نسخته الرابعة، بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة.

ويقام الحدث هذا العام، بالتزامن مع الموسم الخامس لفعاليات سفاري الشارقة كوجهة سياحية من وجهات الإمارة المميزة، وتنظيم الفعاليات في المواقع المختلفة.

ويتضمن السباق مسافات 1و 3 و5 و10 كلم، ويتنافس خلاله 600 مشارك، وتنطلق فعالياته في السادسة والربع صباحا لمختلف الفئات التنافسية، وسيتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم ميداليات للرياضيين تقديرا لمشاركتهم في الحدث