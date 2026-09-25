سفير الإمارات يلتقي وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي

بوغوتا في 25 سبتمبر/وام/ التقى سعادة محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، مع معالي موريسيو غوميز أمين، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، بمشاركة ممثلين عن غرفة دبي العالمية وموانئ دبي العالمية (DP World)، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها والارتقاء بها، بما يسهم في دعم الشراكة القائمة بين البلدين.

واستعرض اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وكولومبيا، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في السوق الكولومبية، ودعم الشركات الكولومبية الراغبة في التوسع إلى دولة الإمارات والاستفادة من موقعها كمركز تجاري واستثماري عالمي.

وأكد سعادة الشامسي أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المؤسسات والشركات الإماراتية العاملة في كولومبيا، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز المصالح المشتركة.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور غرفة دبي العالمية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الشركات الكولومبية الراغبة في دخول أسواق دولة الإمارات والأسواق العالمية، إلى جانب استعراض دور موانئ دبي العالمية (DP World) في كولومبيا وما توفره من إمكانات في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات والسياحة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتكثيف التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو الشراكة الاقتصادية ويحقق المصالح المتبادلة.